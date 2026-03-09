Trendyol Süper Lig'de 25. hafta maçında Zecorner Kayserispor ile Trabzonspor, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ZECORNER KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Zecorner Kayserispor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Mücadele bugün saat 20:00'de başladı.

ZECORNER KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Zecorner Kayserispor-Trabzonspor mücadelesi beIN Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanıyor.



MAÇIN HAKEMİ CİHAN AYDIN



Zecorner Kayserispor ile Trabzonspor arasındaki Süper Lig maçını hakem Cihan Aydın yönetiyor.

İŞTE 11'LER:



Zecorner Kayserispor: Bilal, Brenet, Semih, Denswil, Ramazan, Dorukhan, Benes, Makarov, Furkan, Cardoso, Chalov.



Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Ozan, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu.

GOL SAYILARINDA TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Zecorner Kayserispor arasında oynanan maçlarda bordo-mavili ekip rakibine karşı gol yollarında da üstünlük kurdu. Trabzonspor bugüne kadar rakip fileleri 107 kez havalandırdı. Bu gollerin 72'si Trabzon'da oynanan maçlarda kaydedildi.

KAYSERİ'DE OYNANAN MAÇLAR

Trabzonspor, Kayseri deplasmanında da rakibi karşısında genel olarak üstün bir performans sergiledi. Bordo-mavililer Kayseri'de oynanan 28 karşılaşmanın 14'ünü kazandı. Bu maçların 8'i beraberlikle sonuçlanırken, 6 mücadeleyi Zecorner Kayserispor kazandı.

TRABZONSPOR DEPLASMANDA UZUN SÜREDİR KAYBETMİYOR

Trabzonspor, Kayseri deplasmanında oynadığı son 11 maçta mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavili ekip bu süreçte 8 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Karadeniz temsilcisi, Kayseri'deki son mağlubiyetini 2012-2013 sezonunda 2-1'lik skorla yaşamıştı. Bu tarihten sonra Trabzonspor rakibine deplasmanda galibiyet şansı tanımadı.

İLK YARIDAKİ MAÇI TRABZONSPOR KAZANDI

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 4-0'lık skorla kazandı. Bordo-mavililer bu kez Kayseri deplasmanında da galibiyet alarak serisini sürdürmek istiyor.