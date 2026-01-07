Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi İstanbul'a geliyor.

26 yaşındaki orta saha 8 Ocak Perşembe günü saat 13.30'da İstanbul'da olacak. Guendouzi'yi taşıyan uçağın Sabiha Gökçen Havalimanı'na ineceği kaydedildi.

Öte yandan Fransız oyuncu, 10 Ocak Cumartesi günü Galatasaray ile oynanacak Turkcell Süper Kupa final maçında da kadroda yer alacak.

SÖZLEŞME DETAYLARI NETLEŞMEYE BAŞLADI!

A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın verdiği bilgiye göre, Guendouzi için yaklaşık 30 milyon Euro bonservis ücreti ödeneceği ifade edildi. Başarılı futbolcuya ise yıllık 4.5 milyon Euro garanti ücret ödenmesi bekleniyor.