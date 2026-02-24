İtalya'dan olay Osimhen iddiası! 'Galatasaray, Juventus'u korkutmak için yapıyor'
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off etabı rövanş maçında 25 Şubat Çarşamba günü Juventus'a konuk olacak. Kritik karşılaşma öncesi İtalyan medyasından, Victor Osimhen ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi. Çizme basını; sarı kırmızılıların, Juventus'u korkutmak için flaş bir hamlede bulunduğunu öne sürdü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 24.02.2026 - 13:04 Güncelleme Tarihi: 24.02.2026 - 13:50