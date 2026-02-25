Fenerbahçe Vedat Muriqi'den vazgeçmiyor! Mallorca'nın küme düşmesi durumunda...

Ara transfer döneminde planladığı santrfor hamlesini hayata geçiremeyen Fenerbahçe, sezon sonu için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertli yönetimin, yaz transfer döneminde öncelik vereceği golcü adaylarını netleştirdiği öğrenildi. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin gündemine tanıdık bir isim geldi. Yönetimin, eski golcüsü Vedat Muriqi için şartları yakından takip ettiği ve oluşabilecek fırsatları değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi. İşte detaylar...