A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5-2'nin rövanşında Juventus ile deplasmanda karşılaşacağı maç öncesi İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.
Tuttosport'tan Paolo Pirisi'nin sorularını yanıtlayan Montella'nın açıklamalarından öne çıkanlar ise şu şekilde:
PIRISI: Galatasaray-Juventus ilk maçını böyle bekliyor muydunuz?
MONTELLA: Dürüst olmak gerekirse böyle bir sonuç beklemiyordum, ama gerçek şu ki maçları hep olaylar belirliyor. Bir noktaya kadar çok dengeliydi. Ama Galatasaray'ın gücü beni şaşırtmıyor: Büyük bir takım, uluslararası bir mentalite kazanıyor. Maç Cabal'ın kırmızı kartıyla belirlendi: Gala, sayısal üstünlüğü çok iyi kullandı.
PIRISI:Juventus mu daha güçlü Galatasaray mı?
MONTELLA: Birinin diğerinden üstün olduğunu söylemem. Türk takımlarının ilerlemesinden mutluyum: Yüksek tecrübe seviyesini pekiştirmemizde çok yardımcı oluyor. Tabii ki Kenan Yıldız olduğu için Juve'ye farklı bakıyorum.
PIRISI: Kenan hakkında, Şubat ayı olumlu geçmedi.
MONTELLA: Çok oynayınca iniş çıkışlar normal: Fiziksel ve mental olarak bedel ödenebiliyor. Kenan'ın önünde daha fazla desteğe ihtiyacı var, ama çok yüksek seviyede bir oyuncu. Juve iyi çalışırsa eminim daha da gelişir.
PIRISI: Kenan Yıldız, Juventus ile sözleşme uzatmadan önce size danıştı mı?
MONTELLA: Asla tavsiyeme ihtiyacı olmadı: Birlikteyken çok konuşuyoruz, ama kimseyi kulüpten uzaklaştırmamaya çalışıyorum. Herkese yakınız ama baskı yapmıyorum. Kesinlikle Kenan Yıldız çok önemli bir olgunluk seviyesine ulaştı: Juve'nin bunu tanıması harika bir işaret.
PIRISI: Kenan Yıldız ile sözleşme uzatıldıktan sonra, tesadüf eseri, Juventus kazanmayı bıraktı.
MONTELLA: Biraz şaşırdım: Önemli bir boyut bulmuştu gibi geliyordu. Spalletti kısa sürede büyük bir mentalite verdi, bu az şey değil. Sonra bazı kritik olayların güveni biraz sarstığını düşünüyorum. Kırmızı kartlardan bahsediyorum: Bugünün futbolunda çok ağır ödeniyor. Inter ve Gala maçları özellikle eksik adamla şekillendi.
PIRISI: Juve-Galatasaray maçı, İtalyan futbolu ile Türk futbolu arasındaki farkların azaldığını da göstermeli mi?
MONTELLA: Şunu söylemekle yetineyim: Türkiye'de milli yeteneklere çok daha fazla koruma var: Kadroda en fazla 14 yabancı olabilir, ama hareketin gelişimi orta-küçük takımlardan geliyor. Yeni bir mentalite var, gençlere gerçekten önem veriyorlar: Hepsi hazır değil ama onları sahaya sürmek için çok çalışıyorlar.
PIRISI: Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, uluslararası seviyede kendini kanıtladı.
MONTELLA: Fiziksel olarak inanılmaz bir güce sahip: Her rolde oynayabilir. Santrfor, bek, sağ kanat, sol kanat… Gerçekten modern bir oyuncu.
PIRISI: Kısa vadede izlenmesi gereken Türk yetenekler var mı?
MONTELLA: İtalya'da Cagliari'de Semih Kılıçsoy var. Ve şunu söylüyorum: Böyle oyuncular giderek artacak. Türk futbol hareketinin çok büyüdüğünden eminim, daha da iyileşecek.
PIRISI: Juventus'ta Spalletti var, ömürlük tanıdığınız bir adam.
MONTELLA: Luciano ile ilişkim çok eskiye dayanıyor. 17 yaşımda birlikte oynadık, sonra Empoli'de C'de beni çalıştırdı. Miyokardit yüzünden bir yıl ara verdim: Play-out öncesi uygunluk verdiler ve hemen oynattı. Unutulmaz şeyler. Sonra Sampdoria ve Roma'da da çok takdir ettim: Spalletti hayatımı ve kariyerimi çok etkiledi.
PIRISI: Juventus yöneticisi olsanız seneye Spalletti'den devam eder miydiniz?
MONTELLA: Benim işim değil. Juve'de çok deneyimli ve motive bir hoca var. Yeniden yapılanmada iç durumu bilen insanlarla başlarsan avantajlısın. Bu kadar söylüyorum.
PIRISI: Juventus'un Galatasaray karşısında mucizeyi gerçekleştirmesi mümkün mü?
MONTELLA: Futbol her zaman her şeyi açık bırakır: Gala'nın büyük avantajı var, ama maçta hep kalmak lazım. Ligde Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılarının bedelini ödediler. Juve mentalize bir takımla karşılaşacak, ama mucizeler olur: Tarih bunu anlatıyor.
PIRISI: Galatasaray'da hala Osimhen'in durumuyla ilgili küçük bir şüphe var. Böyle bir oyuncu dengeleri ne kadar değiştirir?
MONTELLA: Osimhen Gala için önce duygusal bir lider, sonra teknik lider. Dengeleri çok değiştirir, takımın yüzünü değiştiren bir oyuncu. Eğer Gala onu geri kazanamazsa Juve için devasa bir avantaj olur.
PIRISI:İtalya'da sizi ne zaman göreceğiz? Son zamanlarda çağrı oldu mu?
MONTELLA:Son çağrı hakkında her şeyi yazdınız, ama artık geçmişte kaldı (Roma'nın Juric sonrası için teması). Kafamda başka şeyler var, ama hala gencim, zaman her zaman var. Şu an Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü olarak çok mutluyum, sadece play-off'lara odaklandım. Dünya Kupası'na gitmek için her şeyi yapacağız.