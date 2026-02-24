UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda 5-2 galip geldiği maçın rövanşında deplasmanda Juventus ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'da yönetim, tur için dev bir prim belirledi. İşte o rakam... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray çarşamba günü TSİ 23.00'te deplasmanda İtalyan ekibi Juventus ile karşılaşacak.
Sarı-kırmızılılar, İstanbul'da oynanan ilk maçı 5-2'lik skorla kazandı.
Aslan, siyah-beyazlılar karşısında alacağı her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra en az 2 farkla yenilmesi durumunda da adını son 16 turuna yazdıracak.
Juventus 3 farkla kazanırsa müsabaka uzatmalara gidecek, burada da eşitlik bozulmazsa penaltı atışları turu geçecek takımı belirleyecek. Cimbom 4 farkla kaybederse Avrupa kupalarına veda edecek.
Galatasaray, bu turu geçmesi durumunda Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek.
Juventus'u elemesi halinde son 16'ya kalacak Galatasaray'a UEFA'dan 11 milyon Euro play-off bonusu gelecek.
Sabah'ın haberine göre; Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında 1 milyon Euro galibiyet primi ödeyen yönetim, turun ödülünü 2 milyon Euro olarak belirledi.
RAMS Park'taki karşılaşmada 5-2'lik görkemli bir galibiyete imza atan sarı-kırmızılı futbolcular, kritik deplasmanda da hata yapmadan hedefe ulaşmayı hedefliyor.
Takımını rehavet konusunda uyaran teknik direktör Okan Buruk'un, "İstanbul'da çok güzel bir galibiyet aldık. Ancak sevinebilmemiz için önce turu geçmeliyiz. Dikkatli olmazsak cezayı keserler. Hatasız ve birbirinize yardım ederek oynamak zorundasınız" diyerek uyarılarda bulunduğu öğrenildi.
Galatasaray, turu geçmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz temsilcileri Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.