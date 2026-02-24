Tedesco stoper ikilisini böyle oluşturacak! Fenerbahçe'de yaşanan sakatlıklar sonrası...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, zirvedeki rakibi Galatasaray'ın kaybettiği haftada galip gelemeyerek adeta fırsat teperken savunma oyuncuları Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde'nin sakatlıkları da can sıktı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun yaşanan bu gelişmeler ışığında savunmada o iki isme görev vereceği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 24.02.2026 - 13:50