Tedesco stoper ikilisini böyle oluşturacak! Fenerbahçe'de yaşanan sakatlıklar sonrası... Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, zirvedeki rakibi Galatasaray'ın kaybettiği haftada galip gelemeyerek adeta fırsat teperken savunma oyuncuları Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde'nin sakatlıkları da can sıktı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun yaşanan bu gelişmeler ışığında savunmada o iki isme görev vereceği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ) Fenerbahçe Haberleri







Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maça ilk 11'de başlayan iki stoperi Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde sakatlanarak oyundan çıktı.

Bu sakatlıkların ardından sarı-lacivertli ekibin kadrosunda mevkisi stoper olan iki genç isim Yiğit Efe Demir ve Kamil Efe Üregen kaldı.