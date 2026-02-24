CANLI SKOR ANA SAYFA
3
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de sakat oyuncuların durumları belli oldu! F.Bahçe'de sakat oyuncuların durumları belli oldu! 14:28
G.Saraylı futbolcuların İtalya motivasyonu! G.Saraylı futbolcuların İtalya motivasyonu! 14:16
G.Saray Juventus mesaisini tamamladı G.Saray Juventus mesaisini tamamladı 13:57
Tedesco stoper ikilisini böyle oluşturacak! Tedesco stoper ikilisini böyle oluşturacak! 13:50
İtalya'dan olay Osimhen iddiası! İtalya'dan olay Osimhen iddiası! 13:04
N. Forest-F.Bahçe maçına İtalyan hakem! N. Forest-F.Bahçe maçına İtalyan hakem! 12:24
Daha Eski
Montella'dan flaş Osimhen sözleri! Montella'dan flaş Osimhen sözleri! 12:21
G.Saray'dan Juventus maçına inanılmaz prim! G.Saray'dan Juventus maçına inanılmaz prim! 11:43
G.Saray Juventus'un yıldızından vazgeçmiyor! G.Saray Juventus'un yıldızından vazgeçmiyor! 11:06
Beşiktaş ve F.Bahçe transferde karşı karşıya! Beşiktaş ve F.Bahçe transferde karşı karşıya! 10:44
G.Saray'dan Osimhen açıklaması! Konya'ya neden gitmedi? G.Saray'dan Osimhen açıklaması! Konya'ya neden gitmedi? 10:00
Sara'ya Premier Lig kancası! Sara'ya Premier Lig kancası! 09:50
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 4 oyuncu...
Tedesco stoper ikilisini böyle oluşturacak!
Sayısal Loto sonuçları belli oldu | 23 Şubat 2026
Gram altın bugün ne kadar oldu?