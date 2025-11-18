Kosova-İsviçre maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu’nun 6. haftasında gözler, Kosova ile İsviçre arasında oynanacak dikkat çekici mücadeleye çevrildi. Grupta hedeflerine daha önce ulaşan iki ekip, bu kez prestij niteliği taşıyan bir sınav için sahaya çıkacak. Play-off biletini garantileyen Franco Foda yönetimindeki Kosova, son hafta karşılaşmasında taraftarına üç puan armağan ederek elemeleri moralli bir şekilde noktalamayı amaçlıyor. Öte yandan Murat Yakın’ın çalıştırdığı İsviçre, sergilediği istikrarlı performansla Dünya Kupası’na doğrudan katılım hakkını daha önce cebine koydu. Peki, Kosova-İsviçre maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?