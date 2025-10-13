Haberler Fenerbahçe Haberleri FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Talisca'ya Brezilya'dan talipler var!

Ocak ayı transferleri için şimdiden düğmeye basan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Anderson Talisca için Brezilya'dan iki kulüp harekete geçti. Sabah'ın haberine göre Flamengo ve Fluminense'nin, deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Başkan Sadettin Saran ve yönetimine gelen ilk resmi teklifin Talisca için olması beklenirken, Flamengo cephesinin istekli olduğu ifade edildi. Yılda 11 milyon Euro kazanan Talisca'nın yüksek maaşı, kulübün bütçesini zorlayan unsurlar arasında yer alıyor. Sarı-lacivertli yönetim sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncunun gönderilmesine sıcak bakıyor.