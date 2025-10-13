FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Talisca'ya Brezilya'dan talipler var!
Fenerbahçe'de Anderson Talisca gelişmesi yaşandı. Brezilya'dan Flamengo ve Fluminense, yıldız futbolcuyu transfer etmek için devreye girdi. Yüksek maaşı nedeniyle gözden çıkarılan Talisca için sarı-lacivertli yönetimin tekliflere olumlu yaklaşması bekleniyor. İşte detaylar...
Ocak ayı transferleri için şimdiden düğmeye basan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Anderson Talisca için Brezilya'dan iki kulüp harekete geçti. Sabah'ın haberine göre Flamengo ve Fluminense'nin, deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
Başkan Sadettin Saran ve yönetimine gelen ilk resmi teklifin Talisca için olması beklenirken, Flamengo cephesinin istekli olduğu ifade edildi. Yılda 11 milyon Euro kazanan Talisca'nın yüksek maaşı, kulübün bütçesini zorlayan unsurlar arasında yer alıyor. Sarı-lacivertli yönetim sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncunun gönderilmesine sıcak bakıyor.
Fenerbahçe'nin 27 Ocak 2025'te Al Nassr'dan kadrosuna kattığı Talisca, beklentilerin uzağında kalırken 35 maçta 15 gol, 3 asist üretti. 31 yaşındaki Brezilyalı yıldız, bu sezon 12 maçta yalnızca 3 gol, 1 asist üretebilirken taraftarın da eleştirdiği isimlerin başında geliyor.