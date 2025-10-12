Beşiktaş BOA-Galatasaray Çağdaş Faktoring CANLI | Beşiktaş-Galatasaray kadın basketbol maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş BOA ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, kozlarını paylaşmak için sahaya çıkıyor. Sezona galibiyetle başlayan iki ezeli rakip, bu kez haftanın en kritik mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde parkeye çıkacağı bu zorlu maçta iç saha avantajını kullanarak hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor. Öte yandan sarı-kırmızılı ekip ise etkili hücum gücü ve tecrübeli kadrosuyla deplasmanda galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Beşiktaş BOA-Galatasaray Çağdaş Faktoring derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte nefes kesecek derbiye dair tüm detaylar...