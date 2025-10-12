Litvanya-Polonya maçı TIKLA İZLE | Litvanya-Polonya maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nun 7. haftasında Litvanya ile Polonya, üç puan mücadelesi için sahaya çıkıyor. Grupta 10 puanla ikinci sırada yer alan Polonya, zorlu deplasmanda hata yapmadan yoluna devam ederek Dünya Kupası hedefinden sapmak istemiyor. Kritik haftalara girilirken konuk ekip, bu karşılaşmayı kazanarak turnuva yarışındaki iddiasını güçlendirmeyi amaçlıyor. Ev sahibi Litvanya ise taraftarı önünde sürpriz bir galibiyete imza atmanın peşinde. Futbolseverler ise büyük bir merakla “Litvanya-Polonya maçı canlı izle” arayışlarını sürdürüyor. Peki, Litvanya-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte heyecan dolu mücadeleye dair tüm detaylar…