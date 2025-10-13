Galatasaray'da Wilfried Singo'nun sahalara döneceği tarih belli oldu!

Galatasaray'da Wilfried Singo'nun sahalara döneceği tarih belli oldu!

Beşiktaş derbisinde sakatlanarak maça devam edemeyen Wilfried Singo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'da kulüp doktoru Yener İnce'nin özel tedaviler uyguladığı Fildişi Sahilli oyuncunun sahalara dönmesi beklenilen tarih ortaya çıktı. | Son dakika GS spor haberleri