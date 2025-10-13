Galatasaray'da Wilfried Singo'nun sahalara döneceği tarih belli oldu!
Beşiktaş derbisinde sakatlanarak maça devam edemeyen Wilfried Singo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'da kulüp doktoru Yener İnce'nin özel tedaviler uyguladığı Fildişi Sahilli oyuncunun sahalara dönmesi beklenilen tarih ortaya çıktı. | Son dakika GS spor haberleri
Süper Lig'de oynanan Beşiktaş derbisinde sol arka adalesinden sakatlık geçiren ve mücadeleyi tamamlayamayan Wilfried Singo'nun 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyordu.
Milli arada İstanbul'da kalan ve Kemerburgaz Tesisleri'nde tedavisine başlanan 24 yaşındaki futbolcudan güzel haberler geliyor.
Sarı-kırmızılı takımın yıldız oyuncusunun sahalara beklenenden daha kısa bir süre içerisinde dönme ihtimali belirdi. Kasım ayından önce forma giymesi tahmin edilmeyen Singo formasına daha erken kavuşabilir.
HEDEF GÖZTEPE MAÇI
Kulüp doktoru Yener İnce'nin yakından ilgilendiği Singo'nun ekim sonunda sahalara dönme ihtimali bulunuyor. Fotomaç'ın haberine göre başarılı savunma oyuncusu her şey yolunda giderse 26 Ekim'de oynanacak olan Göztepe mücadelesinde süre alabilir.
Eğer Singo bu maça kadar hazır bir hale gelirse, 1 Kasım'daki Trabzonspor derbisinde sahaya ilk 11'de çıkabilecek düzeye gelecek. Bunun için oyuncunun önce takımla birlikte çalışmalara çıkması bekleniyor ve son karar Yener İnce ile teknik direktör Okan Buruk'ta olacak.