Aras Spor-Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? | CANLI İZLE

Vodafone Sultanlar Ligi ilk hafta maçında İzmir'de, Aras Spor sahasında Fenerbahçe Medicana'yı konuk edecek. VakıfBank'ı mağlup ederek sezona Şampiyonlar Kupası ile başlayan sarı-lacivertliler, ligin ilk maçını da kazanmayı hedefliyor. Zorlu deplasmanından galibiyetle ayrılmayı amaçlayan Fenerbahçe Medicana'da yeni transferlerin nasıl oynayacağı ise merak ediliyor. Voleybolseverler ise "Aras Spor-Fenerbahçe Medicana maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Aras Spor-Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?