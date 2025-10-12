2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu’nun 7. haftasında heyecan doruğa çıkıyor. Faroe Adaları, sahasında güçlü rakibi Çekya’yı konuk ediyor. Grupta 9 puanla üçüncü sırada bulunan ev sahibi ekip, güçlü rakibi karşısında hata yapmadan 3 puanı hanesine yazdırarak üst sıralardaki iddiasını sürdürmek istiyor. 13 puan toplayarak averajla Hırvatistan’ın hemen arkasında yer alan Çekya ise bu zorlu deplasmandan galibiyetle dönüp Dünya Kupası yolundaki kritik virajı kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Peki, Faroe Adaları-Çekya maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

FAROE ADALARI-ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu 7. haftasında oynanacak Faroe Adaları-Çekya maçı 12 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Torsvollur Stadyumu'nda oynanacak Faroe Adaları-Çekya maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FAROE ADALARI-ÇEKYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Faroe Adaları: Lamhauge; Faero, Vatnhamar, Edmundsson; Danielsen, Andreasen, Hendriksson, Agnarsson; Frederiksberg, Sorensen, Olsen

Çekya: Kovar; Coufal, Vitik, Krejci, Zeleny; Cerv, Soucek; Provod, Sulc, Vydra; Chory