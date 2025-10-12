Hakan Çalhanoğlu’ndan transfer yanıtı! Fenerbahçe ve Galatasaray…
Transfer döneminde adı önce Galatasaray daha sonra Fenerbahçe ile anılan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu Bulgaristan maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu transfer iddialarını da yanıtladı. İşte detaylar... (FB, GS spor haberi)
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan'ı 6-1 mağlup ettiği maçta iki asistle yıldızlaşan Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Vasil Levski Ulusal Stadı'nda 100. kez A Milli formayı giyen milli futbolcu, İtalyan basınından Sport Mediaset'e konuştu. Yaz aylarında Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan, Inter'den ayrılacağı öne sürülen Hakan, bu iddialara tek cümleyle yanıt verdi: "Hiçbir şey olmadı."
Tecrübeli orta saha, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Her zaman bir Inter oyuncusuydum. Bu yüzden devam etmekten mutluluk duyuyorum ve kulübüm için her şeyi yapıyorum çünkü tekrar ediyorum, bir Inter oyuncusuyum. Yani benim için hiçbir şey değişmedi. Bu yüzden her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapacağım."
Hakan Çalhanoğlu ayrıca, Bulgaristan karşısında iki gol atan genç yıldız Kenan Yıldız'la ilgili bir soruya da esprili bir yanıt verdi. "Altın Top mu? Ben kazanamam ama Yıldız kazanabilir, o kazanabilir." ifadelerini kullandı.