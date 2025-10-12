Vasil Levski Ulusal Stadı'nda 100. kez A Milli formayı giyen milli futbolcu, İtalyan basınından Sport Mediaset'e konuştu. Yaz aylarında Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan, Inter'den ayrılacağı öne sürülen Hakan, bu iddialara tek cümleyle yanıt verdi: "Hiçbir şey olmadı."

Tecrübeli orta saha, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Her zaman bir Inter oyuncusuydum. Bu yüzden devam etmekten mutluluk duyuyorum ve kulübüm için her şeyi yapıyorum çünkü tekrar ediyorum, bir Inter oyuncusuyum. Yani benim için hiçbir şey değişmedi. Bu yüzden her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapacağım."