2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu 7. hafta karşılaşmasında Hırvatistan, sahasında Cebelitarık'ı ağırlayacak. Şu ana kadar oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak averajla grubun zirvesinde yer alan Hırvatistan, taraftarı önünde hata yapmadan 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Grubun son sırasında yer alan ve henüz puanla tanışamayan Cebelitarık ise güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmak için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise büyük bir merakla "Hırvatistan-Cebelitarık maçı canlı izle" aramasını yapıyor. Peki, Hırvatistan-Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HIRVATİSTAN-CEBELİTARIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu 7. haftasında oynanacak Hırvatistan-Cebelitarık maçı 12 Ekim Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Andelko Herjavec Stadyumu'nda oynanacak Hırvatistan-Cebelitarık maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HIRVATİSTAN-CEBELİTARIK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hırvatistan: Livakovic; Jakic, Pongracic, Caleta-Car, Sosa; Modric, Sucic; Perisic, Kramaric, Pasalic; Budimir

Cebelitarık: Petkovic; M. Vukcevic, Savic, Vujacic, A. Vukcevic; Jankovic, Bulatovic, Brnovic; Vukotic, Krstovic, Jovetic