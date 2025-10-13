Galatasaray'da sol bek için fırsat transferi gündeme geldi. Sarı kırmızılılarda Okan Buruk, takımında kadro dışı kalan oyuncu için olumlu rapor verdi. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ

İngiliz ekibi Manchester United'da teknik direktör Ruben Amorim tarafından kadro dışı bırakılan Tyrell Malacia'nın ismi Galatasaray ile anılıyor.

Fotomaç'ta yer alan habere göre sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki Hollandalı oyuncunun durumunun yakından takip edildiği iddia edildi.