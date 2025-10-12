Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Bodo/Glimt maçı detayları!
Futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray-Bodo/Glimt maçı için heyecan dorukta! Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında oynanacak olan bu önemli karşılaşma, temsilcimiz Galatasaray için büyük önem taşıyor. Peki, Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? UEFA’nın takvimine göre mücadele önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek. Sarı Kırmızılı ekip, sahadan galibiyetle ayrılarak gruptaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında heyecan dorukta! Galatasaray, 3. hafta mücadelesinde Bodo/Glimt ile kozlarını paylaşacak. Gruptaki ilk galibiyetini alan Sarı Kırmızılılar, bu maçı da kazanarak puanını 6'ya yükseltmek istiyor. Peki, Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Futbolseverlerin merak ettiği bu soruların yanıtı netleşiyor. Peki, Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Bodo/Glimt maçı detayları!
GALATASARAY BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu grup aşamasındaki üçüncü maçında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk edecek. Futbolseverlerin merakla beklediği bu mücadele, 22 Ekim 2025 Çarşamba günü İstanbul'da, RAMS Park Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanacak.
GALATASARAY - BODO/GLIMT MAÇI SAAT KAÇTA?
Maçın başlama saati ise 19.45 (TSİ) olarak belirlendi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ GALATASARAY BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Bodo/Glimt karşılaşmasının, daha önceki maçlar doğrultusunda TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanması beklenmektedir.