Kahramanmaraş İstiklal Spor - Kırklarelispor maçı canlı izle! (Nesine 2. Lig)

Futbolseverler için heyecan dorukta! Kahramanmaraş İstiklal Spor – Kırklarelispor maçı bugün oynanıyor. TFF 2. Lig’in bu kritik mücadelesinde Kahramanmaraş İstiklal Spor, güçlü rakibi Kırklarelispor’u ağırlayacak. Peki, Kahramanmaraş İstiklal Spor – Kırklarelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 12.10.2025 14:18

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR - KIRKLARELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta heyecan devam ediyor. Kahramanmaraş İstiklal Spor, ligin 8. hafta mücadelesinde bugün kendi sahasında Kırklarelispor'u konuk ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği bu kritik karşılaşma, 12 Ekim 2025 Pazar günü oynanacak. Maçın başlama saati 14:30 (TSİ) olarak belirlenirken, mücadele Kahramanmaraş'taki Merkez Spor Kompleksi Stadyumu'nda gerçekleşecek.

