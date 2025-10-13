Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray Okan Buruk'la nikah tazeliyor! Yeni sözleşme o tarihte açıklanacak

Galatasaray'ı üst üste 3 kez Süper Lig şampiyonluğuna taşıyarak tarihe geçen Okan Buruk futbolculuktan sonra teknik adam olarak da adını kulüp efsaneleri arasına yazdırdı. Sarı-kırmızılı camianın sevgilisi haline gelen başarılı hoca konusunda flaş bir gelişme an meselesi.

BAŞKAN BİZZAT MASADA Takvim'in haberine göre yönetim, Okan Buruk'un haziranda bitecek olan sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. Bir süredir tecrübeli teknik adamla görüşen yönetimin büyük oranda anlaşmayı sağladığı belirtiliyor.