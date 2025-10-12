Teşkilat 152. Bölüm İZLE | Teşkilat yeni bölüm bu akşam! Teşkilat 152. Bölüm izleme linki!
Heyecanla takip edilen Teşkilat dizisi, bu hafta 152. bölümüyle ekranlara geliyor. Peki, Teşkilat 152. bölüm nasıl izlenir, nereden izlenir? Gerilim dolu yeni bölümde, ekip geçmişin izleriyle yüzleşirken yeni bir düşmanla mücadele edecek.
Teşkilat yeni bölüm izleme linki var mı? Teşkilat 152. Bölümde neler olacak? TRT 1'in fenomen dizisi Teşkilat, 152. bölümüyle bu akşam seyircisiyle buluşuyor.
TEŞKİLAT KONUSU NEDİR?
Bazı kahramanlar vardır; devlet onlarla yaşar, isimleri tarihe gömülür. Ölmeden önce ölenlerin hikayesi! TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve soluk soluğa izlenen dizisi 'Teşkilat', her pazar izleyiciyle buluşuyor.
TEŞKİLAT 151. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hilal şüpheleri üzerine çekmemek için Altay'dan kendisini vurmasını ister. Altay zor bir karar eşiğinde kalır ama operasyon için gerekeni yapar ve Hilal'i vurur. Korkut, Dizdar'ın tuzağına düştükten sonra hızlı bir çözüm arar.
Silahların peşindeki Dizdar'ın beklenmedik hamlesi sonucunda Korkut onunla kozlarını paylaşacaktır. Bahar ise kaçtığı geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalırken sakladığı sırları gün yüzüne çıkmaya başlayacaktır. Ekip, Rutkay'ın peşinde olduğu el yazması ile ilgili bilgiler edinip onun ülke için önemini anlar.
El yazmasına Rutkay'dan önce ulaşmak için harekete geçerler. Altay, Hilal ile birlikte girdiği operasyonda Rutkay'a yaklaşmaya başlar. Deşifre tehlikesiyle her an karşı karşıya kalmasına rağmen Altay her zorluğa hazırlıklıdır.