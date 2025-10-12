Teşkilat 152. Bölüm İZLE | Teşkilat yeni bölüm bu akşam! Teşkilat 152. Bölüm izleme linki!

Bazı kahramanlar vardır; devlet onlarla yaşar, isimleri tarihe gömülür. Ölmeden önce ölenlerin hikayesi! TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve soluk soluğa izlenen dizisi 'Teşkilat', her pazar izleyiciyle buluşuyor.

TEŞKİLAT 151. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hilal şüpheleri üzerine çekmemek için Altay'dan kendisini vurmasını ister. Altay zor bir karar eşiğinde kalır ama operasyon için gerekeni yapar ve Hilal'i vurur. Korkut, Dizdar'ın tuzağına düştükten sonra hızlı bir çözüm arar.

Silahların peşindeki Dizdar'ın beklenmedik hamlesi sonucunda Korkut onunla kozlarını paylaşacaktır. Bahar ise kaçtığı geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalırken sakladığı sırları gün yüzüne çıkmaya başlayacaktır. Ekip, Rutkay'ın peşinde olduğu el yazması ile ilgili bilgiler edinip onun ülke için önemini anlar.

El yazmasına Rutkay'dan önce ulaşmak için harekete geçerler. Altay, Hilal ile birlikte girdiği operasyonda Rutkay'a yaklaşmaya başlar. Deşifre tehlikesiyle her an karşı karşıya kalmasına rağmen Altay her zorluğa hazırlıklıdır.