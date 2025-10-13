CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
G.Saray Okan Buruk'la nikah tazeliyor! G.Saray Okan Buruk'la nikah tazeliyor! 22:47
Szymanski kornerden gol attı! Szymanski kornerden gol attı! 22:44
Singo'nun bonservisi belirlendi! Tarihi rakam... Singo'nun bonservisi belirlendi! Tarihi rakam... 22:44
Szymanski kornerden gol attı! Szymanski kornerden gol attı! 22:42
Talisca'ya Brezilya'dan talipler var! Talisca'ya Brezilya'dan talipler var! 22:28
Tedesco devreye girdi! Fenerbahçe'nin Goretzka planı Tedesco devreye girdi! Fenerbahçe'nin Goretzka planı 22:06
Daha Eski
Beşiktaş'tan Davitashvili'ye kanca! Beşiktaş'tan Davitashvili'ye kanca! 22:06
Brezilyalılar Paulista'yı yakın takibe aldı! Brezilyalılar Paulista'yı yakın takibe aldı! 22:00
Singo'nun sahalara döneceği tarih belli oldu! Singo'nun sahalara döneceği tarih belli oldu! 21:43
Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Kadro dışı kalmıştı... Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Kadro dışı kalmıştı... 21:37
Galatasaray'a dinamo orta saha! B planı da hazır Galatasaray'a dinamo orta saha! B planı da hazır 21:33
Fırtına Diatta'nın peşinde! Fırtına Diatta'nın peşinde! 21:11
G.Saray Okan Buruk'la nikah tazeliyor!
Singo'nun bonservisi belirlendi! Tarihi rakam...
Süper Loto sonuçları | 12 Ekim
Duygusal yeme döngüsünü kır