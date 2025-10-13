Sözleşmesine 60 milyon Euro serbest kalma maddesi koyulan 24 yaşındaki atletik oyuncu, Aston Villa başta olmak üzere Premier Lig kulüplerinin transfer listesine girdi. Devre arasında Singo'ya teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre Barış Alper Yılmaz'ı 35 milyon Euro'ya satmayan Galatasaray, benzer rakamlara Singo'yu da göndermeyi düşünmüyor. Stoper ve sağ bek oynayabilen yetenekli yıldıza en az 50 milyon Euro değer biçiliyor ve 30 milyon Euro'ya giden Sacha Boey'in satış rekorunu kırması bekleniyor.