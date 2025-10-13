TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Wilfried Singo'nun bonservisi belirlendi! Tarihi rakam...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool galibiyeti sonrası Galatasaray'da performansı beğenilen isimlerden biri Wilfried Singo'ydu. Fildişi Sahilli oyuncunun Premier Lig ekiplerinin ilgisiyle birlikte sarı kırmızılı yönetimin bonservis beklentisi ortaya çıktı. İşte kulüp tarihine geçecek o rakam... | Son dakika GS transfer haberleri
Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlığın ardından Göztepe maçına yetiştirilmeye çalışılan Wilfried Singo'ya Galatasaray tarafından yaz transfer döneminde 30.7 milyon Euro bonservis ödenmişti.
Sözleşmesine 60 milyon Euro serbest kalma maddesi koyulan 24 yaşındaki atletik oyuncu, Aston Villa başta olmak üzere Premier Lig kulüplerinin transfer listesine girdi. Devre arasında Singo'ya teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Sabah'ta yer alan habere göre Barış Alper Yılmaz'ı 35 milyon Euro'ya satmayan Galatasaray, benzer rakamlara Singo'yu da göndermeyi düşünmüyor. Stoper ve sağ bek oynayabilen yetenekli yıldıza en az 50 milyon Euro değer biçiliyor ve 30 milyon Euro'ya giden Sacha Boey'in satış rekorunu kırması bekleniyor.