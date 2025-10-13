Gram altın ne kadar? 13 Ekim Pazartesi çeyrek altın fiyatı nedir? | Kapalıçarşı altın fiyatları alış-satış

Altın yatırımcıları için piyasalardaki son gelişmeleri yakından takip etmek büyük önem taşıyor. 13 Ekim Pazartesi günü itibarıyla altın fiyatlarındaki güncel durum, yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Küresel piyasalarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar, altın fiyatlarında da etkisini göstermeye devam ediyor. Güncel verileri takip etmek isteyen vatandaşlar için 13 Ekim Pazartesi Kapalıçarşı altın fiyatları ve canlı döviz kuru bilgileri, piyasaların nabzını tutmak açısından büyük önem taşıyor. Peki, Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı nedir? İşte, 13 Ekim 2025 Pazar günü altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 13.10.2025 07:14

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI 13 EKİM | Yatırımcılar ve vatandaşlar, iç ve dış piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ederek altın ve döviz kurlarındaki güncel hareketleri merak ediyor. Finansal istikrar açısından kritik öneme sahip bu veriler, hem bireysel yatırımcılar hem de tasarruf sahipleri tarafından yakından izleniyor. Özellikle "Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları ne kadar oldu?", "Dolar, euro, sterlin kaç TL?" soruları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 13 Ekim 2025 Pazartesi günü canlı ve anlık döviz kuru takibi yapmak isteyenler için güncel veriler haberimizde...

13 EKİM 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 41,80 (Alış) - 41,85 (Satış)

◼EURO: 48,58 (Alış) - 48,65 (Satış)

◼STERLİN: 55,71 (Alış) - 55,99 (Satış)

1 DOLAR = 41,85 TL

👉KAPALIÇARŞI ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI 13 Ekim 2025 Pazar

GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Gram altın alış: 5403.76₺

◼Gram altın satış: 5404.54₺

ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 9.166,00₺

◼Çeyrek altın satış: 9.256,00₺

YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 18.332,00₺

◼Yarım altın satış: 18.518,00₺

TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Tam altın alış: 36.551,00₺

◼Tam altın satış: 36.873,00₺

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 37.350,00₺

◼Cumhuriyet altını satış: 37.914,00₺

ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Ata altın alış: 37.535,00₺

◼Ata altın satış: 37.974,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 13 Ekim Pazartesi günü saat 07.04 itibarıyla alınmıştır.