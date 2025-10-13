Fenerbahçe'de orta saha transferi için gündeme sürpriz bir isim geldi. Teknik direktör Tedesco'nun da devreye girdiği oyuncunun Goretzka olduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları şimdiden start almış durumda... İlk transfer orta sahaya yapılacak. Fred'i fizik olarak yetersiz bulan teknik direktör Domencio Tedesco, bu bölgede denediği diğer isimlerden de istediği verimi şu ana kadar alamadı. Başkan Sadettin Saran'la kısa süre önce bir görüşme yapan İtalyan teknik adam, devre arasında orta sahaya mutlaka takviye yapmaları gerektiğini söyledi. Bu konuda başkana da bazı isimleri verdi.