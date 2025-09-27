Max Kruse: Sane'nin Galatasaray'a transferi gereksizdi!
Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Max Kruse, Galatasaray'a transfer olan vatandaşı Leroy Sane hakkında konuştu. Alman oyuncu, Sane'nin Süper Lig'e transferinin gereksiz bulduğunu belirtti. İşte röportajın detayları...
2019-20 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Max Kruse, Leroy Sane'nin Galatasaray'a transfer oluşunu Alman basınından T-Online'a değerlendirdi.
Vatandaşı Sane'nin Galatasaray'a transfer oluşunu gereksiz olarak nitelendiren Kruse, "Bana göre bu transferin olması şart değildi. Bayern Münih gibi bir kulüpte, futbol yaşı olarak zirvede bulunuyordu, kesinlikle başka seçenekleri de vardı. Ancak Galatasaray ona muhtemelen en iyi teklifi sundu. Yine de, bence kariyerinin bu noktasında Türkiye'ye gitmesi için erken."
Kendisinin de Fenerbahçe'ye transfer oluşu hatırlatılması üzerine Alman oyuncu, "Türkiye, insanı etkileyen bir ülke. Ayrıca bana göre Süper Lig, Almanya'da yansıtıldığı kadar kötü bir lig değil. Her ne kadar Galatasaray, Sane ile birlikte Eintracht Frankfurt'a karşı 5-1 kaybetmiş olsa da."
Sane'nin, milli takımda Nagelsmann ile yaşadığı polemik üzerine konuşan Kruse, "Türkiye'ye transfer olması, Sane'nin milli takıma çağrılmaması için asla bir gerekçe olmamalı. Böyle şeyler zaman zaman gündeme geliyor. Ama eğer orada da performans gösterirse, bunun hiçbir sakıncası yok. Onun kalitesinde bir oyuncunun, Almanya Milli Takımı'nın bir parçası olması gerekir." açıklamasını yaptı.