Fenerbahçe'de Tedesco derbi öncesi takımı ateşlendirdi!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında dev derbide Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Kanarya'da tek hedef bu maçtan galibiyetle ayrılmak. Kritik mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde Domenico Tedesco'dan takıma motivasyon konuşması geldi. İşte o sözler...
Fenerbahçe yarın ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Fenerbahçe'de tüm planlar Galatasaray derbisinde galibiyet ve liderlik üzerine yapılıyor. Başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Tedesco yönetiminde yenilmezlik serisi yakalayıp Cimbom ile arasındaki puan farkını 1'e düşüren Kanarya, yarın Kadıköy'de büyük bir zafer yaşamak için kenetlendi.
Sarı-kırmızılı takımın artıları ve eksileri tüm detaylarıyla hem sahada hem toplantılarda oyunculara ezberletiliyor. Teknik ekip rakibin yaptığı ve yapamadığı işler üzerinde detaylı analizleri masaya yatırıyor.
DERBİLERİN BAHANESİ OLMAZ
Fotomaç'ın haberine göre Tedesco, "Derbilerde bahaneye yer yok. İştahlı, hazır ve taze olacağız. Çok önemli bir maç. Derbiye yüzde yüzümüz ile hazırlanacağız" diyerek takımı ateşliyor.
İtalyan hoca ayrıca futbolcularına yönelik yaptığı toplantılarda "Liderlik hasretini bitirmek istiyoruz. Herkes 90 dakika savaşacak. Her saniyenin önemi büyük. Mutlak galibiyet istiyorum" ifadesi ile son talimatlarını veriyor. Sarı lacivertliler, derbiye hızlı başlayıp ilk dakikalarda öne geçmeyi planlıyor. Ön alan baskısı, rakibin yıldız isimlerine kilit vurulması da önemli detaylar olarak öne çıkıyor.
EN SON ŞUBAT 2024'TE ZİRVEYE ÇIKTI
Fenerbahçe, Süper Lig'de son olarak Şubat 2024'te liderlik koltuğuna oturmuştu. Tam 65 haftadır ligde liderlik hasreti çeken sarı- lacivertliler, Tedesco yönetiminde yakaladığı çıkışla bu özlemini sonlandırmayı amaçlıyor. En son 2023-24 sezonunda 24. haftada lider olan Kanarya, daha sonra o sezon zirveden uzak kalmıştı.
4 YIL SONRA İLK PEŞİNDE
Kanarya'da ilk derbiye Beşiktaş karşısında çıkan ve sahadan galibiyetle ayrılan Tedesco, kulübün uzun süredir yabancı bir teknik adamla derbi kazanamama durumunu değiştirmişti. Fenerbahçe, yabancı teknik direktör ile Galatasaray'ı Kasım 2021'den bugüne mağlup edemiyor. İtalyan çalıştırıcı, derbiden 3 puanla ayrılması halinde 4 yıllık hasrete son verecek.
EN SON İSMAİL KARTAL KAZANMIŞTI
Sarı-lacivertliler, Galatasaray galibiyeti yaşadığı son maçta teknik direktörlük koltuğunda İsmail Kartal otururken, yabancı olarak da 21 Kasım 2021'de oynanan maçta Vitor Pereira vardı. Sarı-lacivertliler, Jesus ile sarı-kırmızılılara karşı 2 maçta 2 mağlubiyet yaşarken Mourinho'nun da şansı tutmadı. Mourinho, 2'si lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 3 karşılaşmada 2 kez kaybetti, 1 defa berabere kaldı.
7
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun hamleleri Fenerbahçe'ye büyük katkı sağladı. Yedekten oyuna giren oyuncular 7 golle ligin en etkili kulübesine imza attı. Galatasaray'da ise bu sayı 5'te kaldı. Bu gollerin 4'ü Mauro İcardi'den geldi.
19
Sarı-lacivertli takım, maç başına 19.2 şut ve 7.4 isabetli şut ortalamasıyla Süper Lig'in en üretken takımı konumunda yer alıyor. Galatasaray ise 18.4 şut ve 6.5 isabetli şutla hemen arkasında bulunuyor. İki takımın bu verileri birbirine yakın.
52
İkili mücadelelerde Fenerbahçe maç başına 52.3 kazanım ortalamasıyla zirvede yer almayı başardı. Galatasaray ise 49 galibiyetle ligde 9. sırada. Bu veri, teknik direktör Domenico Tedesco'nun takımının fiziksel üstünlüğüne dikkat çekiyor.
53
Galatasaray hava toplarında %57.6'lık başarı oranıyla Süper Lig'de açık ara lider durumda. Fenerbahçe ise bu alanda %39'da kaldı. Buna karşın yerden mücadelelerde küçük farkla Fenerbahçe üstün: %53.5'e karşı %52.5.