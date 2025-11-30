Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Tedesco derbi öncesi takımı ateşlendirdi!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında dev derbide Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Kanarya'da tek hedef bu maçtan galibiyetle ayrılmak. Kritik mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde Domenico Tedesco'dan takıma motivasyon konuşması geldi.





Fenerbahçe yarın ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Fenerbahçe'de tüm planlar Galatasaray derbisinde galibiyet ve liderlik üzerine yapılıyor. Başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Tedesco yönetiminde yenilmezlik serisi yakalayıp Cimbom ile arasındaki puan farkını 1'e düşüren Kanarya, yarın Kadıköy'de büyük bir zafer yaşamak için kenetlendi.

Sarı-kırmızılı takımın artıları ve eksileri tüm detaylarıyla hem sahada hem toplantılarda oyunculara ezberletiliyor. Teknik ekip rakibin yaptığı ve yapamadığı işler üzerinde detaylı analizleri masaya yatırıyor.