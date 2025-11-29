Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! Hedefte 3 yıldız var
Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin, ocak ayında kadrosuna katmaya çok yakın olduğu 3 isim ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan ekibi Ferençvaroş'u konuk etti. Chobani Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Ferençvaroş'un golünü 66. dakikada Barnabas Varga kaydetti. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye beraberliği getiren golü ise 69. dakikada Anderson Talisca kaydetti.
SERİ 4 MAÇA ÇIKTI
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Bu sonucun ardından temsilcimiz Fenerbahçe, puanını 8 yaptı. Ferençvaroş, 11 puana yükseldi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki maçında Brann deplasmanına gidecek. Sarı Lacivertliler, 1 Kasım Pazartesi günü ise Galatasaray'ı konuk edecek. Macaristan temsilcisi Ferençvaroş ise Rangers'i ağırlayacak.
TALISCA ATMAYA DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ilk golünü kaydetti. Ligde 6 golü bulunan deneyimli oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda da Feyenoord ağlarını havalandırmıştı.
Müsabakanın 69. dakikasında takımının beraberlik golünü kaydeden tecrübeli futbolcu, lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde de skor katkısı verdi.
YİĞİT EFE PARLADI
Fenerbahçe'nin genç stoperi Yiğit Efe Demir, Ferencvaros karşısında etkili bir performans ortaya koydu. Bu sezon sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de mücadele eden 21 yaşındaki savunmacı, kritik müdahaleleriyle göz doldurdu.
Genç oyuncu, 73. dakikada sakatlanarak kendini yere bıraktı ve 76. dakikada yerini alkışlar arasında Mert Müldür'e bıraktı.
ARDA GÜLER'DEN MESAJ
Maçta son düdüğün çalmasının ardından Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, alt yapıda beraber forma giydiği Yiğit Efe Demir'e tebrikte bulundu.
Arda Güler, Yiğit Efe'nin maçtan çıkarken ki görüntüsünü, sosyal medya hesabından "Maşallah kardeşim benim daha nice hayallerine." ifadeleriyle paylaştı.
TRANSFER HAREKATI BAŞLADI
Öte yandan Fenerbahçe'de Avrupa maçı sonrası transfer hareketliliği tekrar başladı. Takvim'in haberine göre; sarı lacivertliler, stoper, orta saha ve forvet bölgelerine takviye yapacak.
FORVETE SÜRPRİZ İSİM
Yönetim, Avrupa'da dikkat çeken genç golcüler arasında yer alan Franculino Dju'yu gündemine aldı. Midtjylland forması giyen 21 yaşındaki Gineli forvet, bu sezonki performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
Fenerbahçe'nin, oyuncunun durumu hakkında bilgi topladığı ve scout ekibinin Dju'yu bir süredir yakından takip ettiği öğrenildi. Ancak transfer yarışında Avrupa devlerinden Bayern Münih ve İngiltere Premier Lig ekibi Everton'un da Franculino Dju'yu listesine aldığı iddia ediliyor.
Teknik ekibin raporu doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe yönetiminin, genç yıldız için devre arasında resmi temaslara başlamayı planladığı öne sürüldü.
Kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcunun güncel piyasa değeri 13 milyon euro civarında.
ORTA SAHAYA MAESTRO
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun Alanyaspor'dan Maestro'nun transfer edilmesini istediği belirtilmişti. Bu transfer için harekete geçen sarı-lacivertliler, Angolalı orta sahayı bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.
Alanyaspor, Fenerbahçe'nin ilgisine olumlu cevap verdi. Sarı-lacivertlilerde Devin Özek'in Alanyaspor ile mali konular üzerine görüşmelere başladığı ifade edildi. 22 yaşındaki futbolcunun ara transfer döneminde Fenerbahçe forması giymesinin yüksek ihtimal olduğu aktarıldı.
Fenerbahçe'nin Fred'e alternatif ve geleceğe yatırım olarak düşündüğü Maestro'nun piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu sezon 11 maçta forma giyen Maestro 1 gol-1 asistlik skor katkısı verdi.
STOPERDE HEDEF BOSCAGLI
Ara transfer döneminde savunmaya takviye düşünen Fenerbahçe yönetimi, rotasını İngiltere'ye çevirdi. Fenerbahçe, Brighton'ın Fransız stoperi Olivier Boscagli'yi kadrosuna katmak istiyor.
Jayden Oosterwolde'ye hem Premier Lig hem de Serie A ekiplerinden ciddi talipler bulunması nedeniyle yönetim, 28 yaşındaki Fransız oyuncu için girişimlerde bulunacak.
Devin Özek oyuncuyu yakından takip ederken, Brighton cephesinin de futbolcuyu kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi. Yaz transfer döneminde PSV'den Brighton'a giden Boscagli, yeni takımında istediği süreleri bulamadı ve sadece 3 maça çıktı.