Bu futbol Fenerbahçe'yi şampiyon yapar

“Sarı-lacivertliler, Başakşehir’e karşı ligin şu ana kadar en iyi ve kusursuz futbolunu oynadı. F.Bahçe, her maç böyle oynasın, mutlu sona ulaşır. Kruse, maestro; Muriç ise istikrar abidesi”

F.Bahçe, muhteşem ikilisi Kruse-Vedat ile Başakşehir'i yıktı. Skorun yanında muhteşem bir performans sergiledi. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

UZUNDURUKAN: Fenerbahçe, Başakşehir karşısında tahrip gücü yüksek bir futbol oynadı. İkinci Ersun Yanal döneminin en şaşaalı futbolunu ortaya koydu Fenerbahçe! Başakşehir'i adeta sahadan sildiler, top göstermediler rakiplerine. Fenerbahçe her maç böyle oynasın, şampiyon olur! Max Kruse tam bir maestro gibiydi. Vedat Muriç zaten her maç şahane oynuyor.

KAPSAL: Bana göre ligin şu ana kadar en iyi, en kusursuz oyununu oynadı Fenerbahçe. İnsanların gözünün pasını sildi. İç sahadaki güçlü hücum futbolunu savunmasıyla da pekiştirdi. Max Kruse geldiğinden bu yana en iyi 90 dakikasını oynadı. Vedat sezon başından bu yana tam bir istikrar abidesi. Her maç takımına yardımcı olan, saha içinde 'ben' değil 'Biz' diye hareket eden çok büyük bir oyuncu. Takdir edilmeli. Fenerbahçe'nin özellikle yaptığı bu ön alan ve tam saha baskısıyla savunmayı hücumun bir parçası olarak kullanıyor olması başarısındaki en önemli etken. Günümüz futbolunda Avrupa'daki takımlar, savunmayı hücumun bir parçası olarak kullanıyor. Bu takımları rakiplerinden ayıran en önemli özellik zaten bu.



KORKMAZ: Fenerbahçe, pek çok kişiye göre "Süper Lig'in en derli toplu takımı" görünümündeki Başakşehir'i yenerken sezonun en iyi futbolunu sergiledi. Yanal ve talebeleri iç sahada puan kaybetmez ve Başakşehir maçındaki performansının yarısını deplasmanlarda gösterirse bu sezon özlediği şampiyonluğa kavuşabilir. Luiz Gustavo, muazzam bir futbolcu. Serdar Aziz, çok formda. Altay, her geçen gün daha çok güven veriyor. Vedat Muriç, kötüyken bile "harika"... Fenerbahçe futbol takımı iyi yolda.



AŞIKLAR BULUŞTU



Beşiktaş'ta Abdullah Avcı gitti, Sergen Yalçın ismi öne çıktı. Sizce Sergen doğru tercih olur mu?

UZUNDURUKAN: Sergen Yalçın, Beşiktaş tribünlerinin istediği bir isim. Bazen tribünlerin sesine kulak vermek lazım. Şu anda yabancı bir hoca getirmek büyük risk olurdu. Sergen Yalçın ligi iyi tanıyor ve camianın evladı. Kısa dönemde takımı ayağa kaldıracak bir teknik adam. Şu an için Sergen Yalçın doğru tercihti. Başarı için kadro kalitesi de çok önemli. Bunu da unutmamak lazım.

KAPSAL: Sergen Yalçın'ın Beşiktaş ile anlaştığını cuma günü açıklayan ilk insanım. Sergen Yalçın evine geri dönüyor. Beşiktaş'ta efsane bir 10 numaraydı. Antrenörlükte de teknik adamlıkta da başarıları var. Oyuncu geliştiren beceriye sahip. Ozan Tufan örneğinde bunu gördük. Beşiktaş'ta teknik anlamda bir kriz var. Bunu ancak iyi bir lider çözebilir. Sergen Yalçın'da bu özellik zaten fazlasıyla var. Ben Sergen Yalçın'ın gelmesini iki sevgilinin buluşması olarak görüyorum. Taraftar ve Sergen hoca bir araya geldikten sonra çok başarılı işlere imza atacağından eminim.

KORKMAZ: Abdullah Avcı en başından beri yanlış tecih idi. Herkes çok iyi biliyor ki Fikret Orman dışında hiç kimse Beşiktaş'ın başına Abdullah Avcı'yı getirmezdi. Sergen Yalçın, taraftarın Nevzat Demir Tesisleri'nde ve Vodafone Park'ta görmek istediği isim olarak netleşince yönetim de risk almak yerine huzuru tercih etti.

ASLAN KÜKREMEYE BAŞLADI



Galatasaray, 2020 ile birlikte gerçek kimliğine büründü ve ligde ilk kez 3'te 3 yaptı. Daha ısıran bir futbol sergiliyor ve daha agresif. Emre Akbaba da 3 maçta 3 gol attı.

UZUNDURUKAN: Bazen bir futbolcu çıkar ve takıma hayat verir, ayağa kaldırır, tüm dişlilerin makine düzeni ile tıkır tıkır işlemesini sağlar! Emre Akbaba da bunu yaptı! Emre Akbaba'nın dönüşü ile Aslan kükremeye başladı. Falcao da Emre sayesinde goller atmaya başladı. Arda Turan tartışmaları da bitti. Galatasaray'ı güzel günler bekliyor... Bu arada Saracchi de sürati ve zekası ile Galatasaray'a büyük güç kattı.

KAPSAL: Galatasaray'da Saracchi ve Emre Akbaba'nın kaliteli oyunu, diğer futbolcuların da sezonun ilk yarısına göre daha savaşan, daha istekli, daha coşkulu olması nedeniyle iyi sonuçlar gelmeye başladı. Daha aidiyet bilinci yüksek bir takım görüntüsü veriyorlar. Her maç üstüne koyarak gidiyorlar, bu da doğal olarak istikrarı getirdi. Bu görüntü devam ettiği sürece son haftaya kadar bu yarışın içinde olacaklarının sinyalini veriyorlar.



KORKMAZ: Emre Akbaba'nın muhteşem dönüşü çok manidar. Her şeyden önce Belhanda ile ilgili kararsız olan pek çok kişinin Faslı oyuncunun faydasızlığına ikna olduğuna tanıklık ettik. Akbaba, yeni ve görkemli bir transfer gibi takıma can kattı. Emre bu performansıyla, Yusuf Yazıcı'nın sakatlığı, Çalhanoğlu'nun istikrarsızlığı düşünüldüğünde Şenol Güneş için de çok önemli bir silah olacaktır.



CENGİZ HAKLI



G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda transferinde ters düştüğü ve adını anmadığı sadece 'Sayın teknik direktör' diye bahsettiği Fatih Terim'i eleştirdi. Terim ise 'Bir hayalim var' diyerek istifa etmeyeceğini ima etti. Bu konuda kim haklı?

UZUNDURUKAN: Tabi ki Başkan Mustafa Cengiz haklı! Fatih Terim, 28 Aralık'tan itibaren her fırsatta Arda Turan'ı istediğini ima eden açıklamalar yaptı. Başkan Mustafa Cengiz ile 28 Aralık akşamı yaptığım telefon görüşmesinde aynen şunu söyledi bana: 'Arda Turan gündemimizde yok! Arda Turan'ı transfer etmeyeceğiz' Ben de bu bilgiyi o akşam A Spor'daki 'Takım Oyunu' programında tüm Türkiye'ye duyurdum. Fotomaç'ta da manşet yaptık bu bilgiyi! Ama bazı Galatasaraylı yorumcular ve bazı eski futbolcular ekranlarda ve yorumlarında hep şunu söylediler: 'Arda Galatasaray'a gelecek' Oysa ben net bilgi verdim. Doğru bilgi verdim. Tahminler üzerinden konuşmadım! 'Arda Turan tartışmaları; başkan ile Fatih Terim'in arasını açmak için üretiliyor' dedim. Bunda da haklı çıktım. Fatih Terim de Başkan Mustafa Cengiz'in çıkıp son noktayı koymasından sonra çark etti.



KAPSAL: Fatih Terim'in sosyal medyadan yazdıklarının açılımı şudur: 'Ben işime bakıyorum. Verdiğim bir söz var, bu sezon takımımı şampiyon yapmak. Her zaman dile getirdiğim gibi Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak gibi bir hayalim var ve ben kulübümün bir neferiyim.' Özellikle Fatih hocanın bu krizi bundan sonraki süreçte nasıl yöneteceği önemli. Bu tansiyonu yükseltmeden Mustafa Cengiz ile yapacağı bir toplantı ve bunu da kamuoyuna olumlu bir şekilde gösterdikleri zaman olay kapanır. Eğer bu olayın üzerini örtmezse işler kötü gittiğinde bu kriz işleri kopma noktasına getirir. Fatih Terim 'Konu kapandı' dedi. Bunu mutlaka eyleme de dökmeli.



KORKMAZ: Başkan Cengiz, "idari ve sosyal sebepler" diyerek Arda transferine karşı çıkıyor. Kulüpte futbola dair teknik kararlar Terim'in talebi ve-veya onayı olmadan hayata geçemez. Fakat bir konu, bir şekilde "idari ve sosyal" gerekçelerle gündeme geliyorsa elbette ki yönetimin tasarrufundadır. Terim, Konya'da "Benim için konu kapanmıştır" dedi ve Abdurrahim Albayrak ile birlikte görüntü verdi. Evet, belki "vazo kırıldı" ama sanrım iri parçalı kırıklar uzaktan bakıldığında anlaşılmayacak şekilde bir tamir geçirdi. Bakalım içine su koyunca sızma olacak mı?