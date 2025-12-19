Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Becao'nun menajeri İtalya'ya gitti! Transferde flaş gelişme

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao'nun transferde adı; Genoa, Fiorentina ve Benfica ile anılmıştı. Brezilyalı oyuncu ile ilgili dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. İşte detaylar...





Fenerbahçe'de alınan kararla kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao'nun bu kış transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor. Adı Fiorentina, Genoa ve Benfica ile anılan Brezilyalı oyuncu için İtalya'dan dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Tutto Mercato'da yer alan haberlere göre, Fenerbahçe'den ayrılmaya çok istekli olan Becao'nun menajeri İtalya'da görüldü. Menajerinin yaptığı görüşmelerde; Cremonese, Torino ve Verona'nın bu transferi değerlendirebileceği konuşuluyor.