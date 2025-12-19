Fenerbahçe'de Becao'nun menajeri İtalya'ya gitti! Transferde flaş gelişme
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao'nun transferde adı; Genoa, Fiorentina ve Benfica ile anılmıştı. Brezilyalı oyuncu ile ilgili dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de alınan kararla kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao'nun bu kış transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor. Adı Fiorentina, Genoa ve Benfica ile anılan Brezilyalı oyuncu için İtalya'dan dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Tutto Mercato'da yer alan haberlere göre, Fenerbahçe'den ayrılmaya çok istekli olan Becao'nun menajeri İtalya'da görüldü. Menajerinin yaptığı görüşmelerde; Cremonese, Torino ve Verona'nın bu transferi değerlendirebileceği konuşuluyor.
İtalyan kulüpleri tarafından merak edilen ise 29 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin hangi taleplerde bulunacağı. Sarı-lacivertlilerin, kiralık tekliflere sıcak bakmadığı ve oyuncuyu bonservisiyle göndermek istediği haberde yer alan bilgiler arasında.