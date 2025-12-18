Haberler

Süper Loto sonuçları belli oldu mu? 18 Aralık Süper Loto sorgulama ekranı!

Süper Loto'nun 18 Aralık Perşembe tarihli sonuçları araştırılıyor. Şans oyunu tutkunları, “Süper Loto sonuçları belli oldu mu?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Milli Piyango’nun resmi sitesi ve mobil uygulaması üzerinden bilet numarasıyla sonuç sorgulama yapılabiliyor. Bu haftanın kazandıran numaraları ve ikramiye tutarları da MPİ ekranında yayınlanmaya devam ediyor. Peki, Süper Loto sonuçları nasıl öğrenilir? İşte Süper Loto 18 Aralık sonuçları ve sorgulama linki…

Giriş Tarihi: 17.12.2025 06:40

18 Aralık Süper Loto sonuçları

SÜPER LOTO SONUÇLARI 18 ARALIK 2025

18 Aralık 2025 Perşembe Süper Loto sonuçları akşam 21.30'da yapılacak çekiliş sonrası belli olacak.

SONRAKİ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Süper Loto, her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılıyor. Bir sonraki Süper Loto çekilişi, 21 Aralık Pazar günü, saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

