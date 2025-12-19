Hoffenheim, Umut Tohumcu için fiyat belirledi! Galatasaray...
Son dakika Galatasaray haberleri: Devre arasındaki transfer döneminde, orta saha rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, Hoffenheim forması giyen Umut Tohumcu'ya talip olmuştu. Alman kulübünün, genç oyuncuyla ilgili istediği bonservis bedeli ortaya çıktı. İşte detaylar...
Kış transfer döneminde orta saha rotasyonunu genişletmek isteyen Galatasaray, Hoffenheim'da forma giyen Umut Tohumcu'yu gündemine almıştı. Sarı-kırmızılıların ilgisini çeken genç futbolcu için Alman ekibinin talep ettiği bonservis bedeli netlik kazandı.
Hoffenheim, rotasyonda dördüncü tercih konumunda bulunan oyuncunun kiralık gönderilmesine sıcak bakarken, bonservisiyle satma fikrini de değerlendirebilir. Sky'da yer alan habere göre, yaklaşık 6 milyon euro'luk bir teklif gelmesi halinde Hoffenheim'ın genç oyuncuyu elinden çıkarabileceği aktarıldı.
Merkez orta saha pozisyonunda görev alan futbolcunun, kış transfer döneminde takımdan ayrılmaya ve Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi. Bu sezon Hoffenheim formasıyla 7 maçta görev alan Umut Tohumcu, 171 dakika süre buldu.