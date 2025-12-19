Kış transfer döneminde orta saha rotasyonunu genişletmek isteyen Galatasaray, Hoffenheim'da forma giyen Umut Tohumcu'yu gündemine almıştı. Sarı-kırmızılıların ilgisini çeken genç futbolcu için Alman ekibinin talep ettiği bonservis bedeli netlik kazandı.

Hoffenheim, rotasyonda dördüncü tercih konumunda bulunan oyuncunun kiralık gönderilmesine sıcak bakarken, bonservisiyle satma fikrini de değerlendirebilir. Sky'da yer alan habere göre, yaklaşık 6 milyon euro'luk bir teklif gelmesi halinde Hoffenheim'ın genç oyuncuyu elinden çıkarabileceği aktarıldı.