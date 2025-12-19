Sezon başında Aston Villa'dan kiralık olarak Fenerbahçe'nin yolunu tutan Edson Alvarez, FIFA En İyi Ödülleri'nde yaptığı seçimler sebebiyle eleştirilere maruz kaldı.

Meksika'nın ünlü gazetecilerinden David Fatielson, En İyi Ödülleri'nde Meksika A Milli Takım Teknik Direktörü Javier Aguirre'yi "dünyanın en iyi teknik direktörü" olarak oyladığı gerekçesiyle Edson Alvarez'e yüklendi.