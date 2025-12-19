Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sezon başında Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye kiralık olarak gönderilen Edson Alvarez, ülkesinde dev bir eleştiri aldı. Meksikalı gazeteci David Fatielson, Alvarez'i, Meksika A Milli Takım Teknik Direktörü Javier Aguirre'e 'yağcılık' yapmakla suçladı. İşte detaylar...
Sezon başında Aston Villa'dan kiralık olarak Fenerbahçe'nin yolunu tutan Edson Alvarez, FIFA En İyi Ödülleri'nde yaptığı seçimler sebebiyle eleştirilere maruz kaldı.
Meksika'nın ünlü gazetecilerinden David Fatielson, En İyi Ödülleri'nde Meksika A Milli Takım Teknik Direktörü Javier Aguirre'yi "dünyanın en iyi teknik direktörü" olarak oyladığı gerekçesiyle Edson Alvarez'e yüklendi.
Yıldız oyuncuyu hocasına 'yağcılık' yapmakla suçlayan Fatielson, "Edson Alvarez'in, Meksika Milli Takımı kaptanı olarak Javier Aguirre'ye oy verebilmesini anlayamıyorum. Burada oynanan futbol ile Avrupa'daki futbolun iki farklı spor olduğunu hala kavrayamıyor mu?" sözlerini sarf etti.