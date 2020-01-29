29 Ocak 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray antrenmanında gerilim! Radamel Falcao...

Galatasaray'da kendisine "Kulüp bul" denilen Emre Mor, İngiltere ve Almanya'da yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. 22 yaşındaki oyuncu, Florya'ya döndü ve geçen hafta idmanda Falcao ile kavga etme noktasına geldi. İşte yaşananlar...

G.Saray antrenmanında gerilim! Radamel Falcao...
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.01.2020

'da kendisine "Kulüp bul" denilen , ve 'da yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. 22 yaşındaki oyuncu, Florya'ya döndü ve geçen hafta idmanda Falcao ile kavga etme noktasına geldi. İşte yaşananlar...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Olay yaratacak transfer! G.Saray istedi F.Bahçe aldı... Olay yaratacak transfer! G.Saray istedi F.Bahçe aldı...
Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması
G.Saray'a iki yıldızından kötü haber! F.Bahçe derbisinde... G.Saray'a iki yıldızından kötü haber! F.Bahçe derbisinde...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör