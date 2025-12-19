Spor yazarları Galatasaray-RAMS Başakşehir maçını yorumladı
Son dakika Galatasaray haberleri: Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray ile RAMS Başakşehir karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0'lık zaferle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç gazetesi yazarları, Galatasaray-RAMS Başakşehir maçını dikkat çeken ifadelerle yorumladı. İşte o yazılar... (GS spor haberi)
Sakatlar ve Afrika Kupası'na giden oyuncular dışında Okan Buruk rotasyonlu bir kadroyu sahaya sürdü. İki genç oyuncu Arda Ünyay savunmada, Gökdeniz de forvet arkasında oynadı. Kulübenin gediklisi Ahmed Kutucu sol açıkta görev yaparken Galatasaray'a galibiyeti getiren golü attı. Kutucu'nun performansı izleyenler tarafından çok beğenildi. Çünkü Ahmed maç boyu çok çalıştı, önündeki rakibe baskı yaptı, savunmaya gelip yardım etti. Okan Buruk'a "Beni devre arasında yollama hocam" mesajını verdi. İlk 45'te Sane mükemmel hareketlerle göz okşadı.
Kazımcan ve Sallai savunma bekleri olarak gerektiği anda hücuma destek verdi. İlkay bir maestro gibi G.Saray'ı sakin sakin yönetti. Özellikle Leroy Sane ve Sallai ikilisi birlikte hücuma çıkığı anda gelip sağ bek mevkiinde görev yapıp savunmaya destek verdi. Okan hoca maç öncesi planladığını devre arasında uyguladı. Sanchez, Torreira ve Barış'ı oyuna aldı, Galatasaray'ı enerji olarak güçlendirdi.
Genç oyuncu Gökdeniz çok çalışıp iyi mücadele ortaya koydu. Haftalardır inişli çıkışlı bir grafik gösteren Sara sahanın her yerindeydi. Hem rakipten top çaldı hem de kazandığı topları oyuna etkili ve akıllı soktu. Yunus Galatasaray için çok önemli. Çünkü rakip savunmanı önünde mükemmel pas istasyonu oluyor. Kaleci Günay tecrübesiyle ön plana çıkarken son dakikalarda Başakşehir'in gollerine engel oldu. Sonuçta G.Saray ligin dişli takımı Başakşehir'e karşı akıllı bir oyun sergiledi, top rakibe geçtiğinde takım halinde savunma yaptılar. Geniş alan bırakmadılar ve kupa serüvenine galibiyetle başlamayı başardılar.
ZEKİ UZUNDURUKAN - BU KUPA ÇOK DEĞERLİ!
RAMS Park'taki maçta Galatasaray'ın da Başakşehir'in de kupaya ne kadar önem verdiklerini gözlemledik. Hatta Süper Lig kalitesinin üzerinde bir mücadele ortaya koydu iki takım. İlk yarıyı Galatasaray, Ahmed Kutucu'nun golü ile önde kapattı. Ama Başakşehir de geriye düştükten sonra etkili ataklar geliştirdi. Bertuğ'un ortasında Shomurodov, topu boş kale yerine auta attı. Galatasaray adına bir şans dakikasıydı. Okun Buruk, Başakşehir'in ilk yarının son bölümündeki baskısını dikkate alarak ikinci yarıya üç oyuncu değişikliği ile başladı. Abdülkerim, Sane ve İlkay kenara gelirken; Davinson Sanchez, Barış Alper ve Torreira oyuna dahil oldu.
Dünkü maç belki de Ahmed Kutucu için son bir şanstı. Ahmed golünü atarak bu şansı iyi kullandı diyebiliriz. Dün ilk kez 11'de çıkan Gökdeniz Gürpüz'ün iyi bir kumaşı var ama daha çok pişmesi lazım. Arda Ünyay ise ilk yarıda Shomurodov'un pozisyonunda hatalıydı ama maç genelinde önemli topları da uzaklaştırmayı başardı. İcardi maçın ikinci yarısında çok istekli ve çok hareketliydi. Net gol pozisyonlarına girdi. Başakşehir savunması ile boğuştu. İcardi'nin vuruşlarında kaleci Muhammed etkili kurtarışlar yaptı.
İkinci yarıda Bertuğ'un çok net bir pozisyonu vardı ki Davinson Sanchez adeta golü önledi. Okan hoca, artan Başakşehir baskısını görünce Yunus silahını da devreye soktu. Başakşehir çok iyi bir takım. Maç boyunca Galatasaray'a çok zorluk çıkardılar. Özellikle maçın son bölümünde büyük baskı kurdu Başakşehir. Kaleci Günay muazzam kurtarışlar yaptı. Kazanan Galatasaray oldu. Galatasaray kupada gruplara iyi bir başlangıç yaptı.
MUSTAFA ÇULCU - DEVAM KARARLARI DOĞRU
Galatasaray'ın sahaya sürdüğü 11'e baktığımızda göndereceği veya göndermeye aday oyuncularına veda maçı oynatıyor mesajı aldık. Çok top kaybı yaptılar, final pasları kötüydü. Başakşehir ilk yarının son bölümünde etkili oldu. Topu önde tutup pozisyon üretti. Bertuğ'un al da at dediği çok net pozisyonda Shomurodov çok kötü vurdu. Galatasaray hazır golü bulmuş gruba galibiyetle başlamak istedi. Okan hoca esas çocukları Barış, Torreira, Davinson sonra da Yunus'u oyuna alarak Başakşehir'i ilk bölümde kendi yarı sahasına hapsetti. Ancak Başakşehir oyunu bırakmadı, yapılan değişikliklerle oyuna ortak oldu.
Kalede Günay çok başarılıydı. Zor olsa da Galatasaray galip gelmeyi bildi. 10 gün önce 2 net penaltının badem olduğu Beşiktaş- Gaziantep lig maçının kahramanları Halil Umut Meler ve Kadir Sağlam(!) yer değiştirerek akşam kupadaydı. Daha birinci dakikada Gökdeniz-Ömer Ali mücadelesine çaldığı faulü görünce ''Bir elit kategori hakem için bu nasıl faul'' dedirtti, güldürdü. Galatasaray'ın 24'te Ahmed Kutucu ile bulduğu gol öncesinde Sara topu kapma mücadelesinde Kaluzinski'ye faul yaptı, iptal kararı doğru.
27'de Bertuğ ile mücadelesinde Sallai'ye ve 41'de Opoku ile mücadelesinde Ahmed'e çıkan sarı kartlar çok ucuz hatta gereksizdi. 63'te İcardi'nin şutunda Galatasaray penaltı bekledi, devam kararı doğru. 81'de Davinson'un bacakları arasından seken kapalı koluna gelen topta ve 90+1'de Arda-Fayzullaev pozisyonlarında Başakşehir penaltı bekledi ama devam kararları doğru.