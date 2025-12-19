Kalede Günay çok başarılıydı. Zor olsa da Galatasaray galip gelmeyi bildi.

10 gün önce 2 net penaltının badem olduğu Beşiktaş- Gaziantep lig maçının kahramanları Halil Umut Meler ve Kadir Sağlam(!) yer değiştirerek akşam kupadaydı. Daha birinci dakikada Gökdeniz-Ömer Ali mücadelesine çaldığı faulü görünce ''Bir elit kategori hakem için bu nasıl faul'' dedirtti, güldürdü. Galatasaray'ın 24'te Ahmed Kutucu ile bulduğu gol öncesinde Sara topu kapma mücadelesinde Kaluzinski'ye faul yaptı, iptal kararı doğru.