Trabzonspor imzayı attırıyor! Transferde sona gelindi...

Trabzonspor her konuda anlaşmaya vardığı Manoel Messias'a imzayı attırmak üzere! Transferin tamamlanması için tüm belgeleri hazırlayan bordo-mavili yönetim, en kısa zamanda resmi açıklama yapmaya hazırlanıyor... Trabzonspor, Manoel Messias'ı 1.5 yıllığına kiralanması için hem oyuncuyla hem de kulübü Cruzeiro ile anlaşmaya vardı.

'Fırtına' stoper transferinde sona geldi... Defans bölgesine takviye yapması beklenen bordo-mavili takım, mutlu sona çok yaklaştı. Fanatik'in haberine göre; Messias transferinin resmileşmesi için Brezilya ekibinin, 29 yaşındaki savunmacı ile sene sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatması bekleniyor. Trabzonsporlu yöneticilerin transfer döneminin son günlerinde herhangi bir aksilik yaşanmaması adına evrakları şimdiden hazırladığı belirtildi.

MESAJ GÖNDERMİŞTİ

Birkaç gün evvel kişisel Instagram hesabından Türk bayrağı koyduğu bir hikayeyi paylaşan ve mesajı gönderen Manoel için en kısa zamanda resmi açıklama yapılması da bekleniyor. Ndiaye ve Bilal Başacıkoğlu transferleri ile takımı güçlendiren Bordo-Mavili yönetim, kadrosuna katacağı stoper ile devre arası transfer dönemini kapatmayı hedefliyor.