Salih Özcan Dünya Kupası için Galatasaray'a gelebilir!
Devre arasında bir orta saha transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray, gözünü milli yıldıza çevirdi. Kendi takımında sık şans bulamayan oyuncunun, Dünya Kupası öncesi form tutabilmek adına Galatasaray'a imza atabileceği konuşuluyor. İşte detaylar...
Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar titiz bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Cimbom'un gündeminde yer alan o futbolcu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Fotomaç'ta yer alan habere göre, orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Cimbom'da Borussia Dortmund'da oynayan milli futbolcu Salih Özcan'ın durumu araştırılıyor. Bu sezon Dortmund'da fazla şans bulamayan 27 yaşındaki orta saha için ocak ayında girişimlerin olabileceği ifade edildi.
2026 Dünya Kupası'nı düşünen Salih Özcan'ın ayrılmaya yakın durduğu kaydedildi. Tecrübeli yıldızın kontratı sezon sonunda bitecek. Cimbom'da Teknik Direktör Okan Buruk'un da yerli rotasyonu için Salih'e sıcak baktığı belirtildi.