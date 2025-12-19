Haberler Fenerbahçe Haberleri Bayern Münih'ten Leon Goretzka için karar çıktı! Fenerbahçe'ye geliyor mu?

Devre arası transfer döneminde orta sahasına dünya çapında bir yıldız kazandırmak isteyen Fenerbahçe, Leon Goretzka için nabız yokluyor. Bayern Münih, bu sezon formasını Pavlovic'e kaptıran Goretzka'nın Alman ekibindeki geleceği hakkında kararını verdi.

Bild'den Christian Falk'un haberine göre, sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar devam eden Goretzka'nın Münih'te kalması beklenmiyor. fakat yıldız oyuncunun, ocak ayındaki kış transfer döneminde Bayern'den ayrılmayacağı düşünülüyor. Alman futbolcuyla yakından ilgilenen üç kulüp olduğu da haberde yer alan bilgiler arasında.