Berkan Kutlu'ya ABD kancası! Transferde sürpriz hamle...
Galatasaray'da takıma katılacak oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de gündemde yerini alıyor. Sarı-kırmızılılarda o futbolcuyla ilgili dikkat çeken gelişme yaşandı. Deneyimli ismin, kısa süre içerisinde Galatasaray'dan MLS'ee transferi resmen gerçekleşebilir.
Galatasaray son olarak Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 1. hafta maçında sahasında RAMS Başakşehir'i konuk etti. Cimbom bu karşılaşmadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar bu mücadelenin ardından Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edeceği karşılaşmaya odaklandı. Sarı-kırmızılılarda tek hedef bu maçtan galibiyetle ayrılmak.
Diğer yandan, Cimbom'da transfer çalışmaları titizlikle devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim kadrosuna önemli isimleri dahil etmek isterken takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor.
Bununla birlikte, performansıyla teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen Berkan Kutlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fotomaç'ta yer alan habere göre, sarı-kırmızılılarda forma giyen oyuncuya ABD Ligi MLS'ten birçok takım ilgi gösteriyor. Deneyimli orta saha için resmi teklif bekleniyor.