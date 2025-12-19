Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray onun peşinde! Arthur Avom...

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray onun peşinde! Arthur Avom... Son dakika BJK-FB-GS haberleri: Süper Lig'in 3 Büyükler'i Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray için transfer çalışmaları başladı. Devre arasıyla birlikte takımlarına ekleme yaparak kadrolarını güçlendirmeyi hedefleyen ekiplerin, Fransa'da forma giyen bir oyuncuyu hedeflediği öğrenildi. İşte 3 Büyükler'i peşine takan o isim... Beşiktaş Haberleri





ABONE OL KAĞAN SOYTORUN

Türkiye'de transfer gündemi, Fransa'dan gelen şok bir haberle sarsıldı. L'Equipe'de yer alan habere göre; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde hedeflediği isimler arasında ortak bir oyuncu çıktı.

Fransa Ligue 1'de Lorient forması giyen Arthur Avom; 3 Büyükler'den ciddi bir ilgi görüyor. Ülkemizde olan ilginin yanı sıra; sözleşmesi bu yaz sona erecek olan orta saha oyuncusunun, farklı seviyelerde birçok kulübün radarında olduğu belirtildi.