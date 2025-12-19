Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray onun peşinde! Arthur Avom...
Son dakika BJK-FB-GS haberleri: Süper Lig'in 3 Büyükler'i Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray için transfer çalışmaları başladı. Devre arasıyla birlikte takımlarına ekleme yaparak kadrolarını güçlendirmeyi hedefleyen ekiplerin, Fransa'da forma giyen bir oyuncuyu hedeflediği öğrenildi. İşte 3 Büyükler'i peşine takan o isim...
Türkiye'de transfer gündemi, Fransa'dan gelen şok bir haberle sarsıldı. L'Equipe'de yer alan habere göre; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde hedeflediği isimler arasında ortak bir oyuncu çıktı.
Fransa Ligue 1'de Lorient forması giyen Arthur Avom; 3 Büyükler'den ciddi bir ilgi görüyor. Ülkemizde olan ilginin yanı sıra; sözleşmesi bu yaz sona erecek olan orta saha oyuncusunun, farklı seviyelerde birçok kulübün radarında olduğu belirtildi.
21 yaşındaki genç futbolcu için Fransa'dan Rennes ve Belçika'dan Club Brugge devreye girdi. Haberde, geçtiğimiz sezon Ligue 2'deki çıkışıyla dikkat çeken Kamerunlu futbolcunun, Ligue 1'de yeterli sayıda maça çıktığı için, sözleşmesindeki bir yıllık uzatma opsiyonu aktive edilebilecek durumda olduğu ifade edildi. Lorient yönetiminin, şu ana kadar bu yönde resmi bir adım atmış olmadığı da vurgulandı.