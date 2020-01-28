Beşiktaş'tan TFF'ye 'kural hatası' başvurusu
Siyah-beyazlılar, Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle karşılaşmanın tekrarlanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuruda bulundu.
Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Beşiktaş, mücadelede kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuru yaptı.
Karşılaşmanın 45'inci dakikasındaki hava atışının kurallar gereği kendileri yerine Göztepe'ye verildiği ve gelişen atakta yaşanan serbest vuruşta gol yedikleri yönünde dilekçe hazırlayan siyah-beyazlılar, karşılaşmanın tekrar edilmesini istedi.
Beşiktaş, resmi internet sitesinde konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Kulübümüz; Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile oynadığı müsabakada yaşanan ve karşılaşmanın sonucuna direkt etki eden kural hatası ile ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvurusunu gerçekleştirmiştir.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
NE OLMUŞTU?
Beşiktaş, 2-1 kaybedilen Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvuracak. Göztepe'nin 2. golü öncesinde Beşiktaşlı Boyd, sakatlık yaşamıştı.
Oyunu durduran hakem Hüseyin Göçek maçı yeniden başlatırken, topu orta sahada sarı kırmızılılara vermişti. Göztepe bu atakta önce faul kazanıp ardından gol atarken, Kartal, hakemin hem topu yanlış takıma verdiğini hem de oyunu yanlış yerden başlattığını belirterek, maçın tekrarı için kural hatası başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Ayrıca Gaziantep FK , Gençlerbirliği maçında kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye başvurdu.
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