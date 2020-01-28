28 Ocak 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan TFF'ye 'kural hatası' başvurusu

Beşiktaş'tan TFF'ye 'kural hatası' başvurusu
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 Giriş Tarihi: 28.01.2020

Siyah-beyazlılar, maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle karşılaşmanın tekrarlanması için 'na () resmi başvuruda bulundu.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda 'ye 2-1 mağlup olan , mücadelede kural hatası yapıldığı gerekçesiyle 'na () resmi başvuru yaptı.

Karşılaşmanın 45'inci dakikasındaki hava atışının kurallar gereği kendileri yerine Göztepe'ye verildiği ve gelişen atakta yaşanan serbest vuruşta gol yedikleri yönünde dilekçe hazırlayan siyah-beyazlılar, karşılaşmanın tekrar edilmesini istedi.

Sergen Yalçın Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş, resmi internet sitesinde konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Kulübümüz; Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile oynadığı müsabakada yaşanan ve karşılaşmanın sonucuna direkt etki eden kural hatası ile ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvurusunu gerçekleştirmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş, 2-1 kaybedilen Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvuracak. Göztepe'nin 2. golü öncesinde Beşiktaşlı Boyd, sakatlık yaşamıştı.

Oyunu durduran hakem Hüseyin Göçek maçı yeniden başlatırken, topu orta sahada sarı kırmızılılara vermişti. Göztepe bu atakta önce faul kazanıp ardından gol atarken, Kartal, hakemin hem topu yanlış takıma verdiğini hem de oyunu yanlış yerden başlattığını belirterek, maçın tekrarı için kural hatası başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Ayrıca Gaziantep FK , Gençlerbirliği maçında kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye başvurdu.

Oğuzhan Özyakup Feyenoord yolcusu

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Sergen Yalçın Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları Sergen Yalçın Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları
Beşiktaş'ta ayrılık! Yıldız oyuncu gidiyor Beşiktaş'ta ayrılık! Yıldız oyuncu gidiyor
Ozi'ye sürpriz talip Son kararı Sergen Yalçın verecek... Ozi'ye sürpriz talip Son kararı Sergen Yalçın verecek...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör