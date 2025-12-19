Trendyol Süper Lig'de Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı.
Maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:
Konyaspor-Kayserispor
Ömer Tolga Güldibi
(Y) Erkan Akbulut
(Y) Osman Gökhan Bilir
(D) Turgut Doman
Eyüpspor-Fenerbahçe
Ali Yılmaz
(Y) Süleyman Özay
(Y) Samet Çiçek
(D) Burak Pakkan
Beşiktaş-Rizespor
Cihan Aydın
(Y) Anıl Usta
(Y) Bilal Gören
(D) Oğuzhan Aksu
Alanyaspor-Karagümrük
Adnan Deniz Kayatepe
(Y) İbrahim Çağlar Uyarcan
(Y) Özcan Sultanoğlu
(D) Yusuf Adnan Kendirciler
Göztepe-Samsunspor
Yasin Kol
(Y) Gökhan Barcın
(Y) Mert Bulut
(D) Hakan Ülker
Galatasaray-Kasımpaşa
Alper Akarsu
(Y) Mehmet Salih Mazlum
(Y) Suat Güz
(D) Muhammet Ali Metoğlu
Başakşehir-Gaziantep FK
Ali Şansalan
(Y) Samet Çavuş
(Y) Murat Şener
(D) Burak Olcar
Gençlerbirliği-Trabzonspor
Halil Umut Meler
(Y) Hüseyin Aylak
(Y) Murat Altan
(D) Ömer Faruk Turtay