Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.
Brothers: A Tale of Two Sons Ücretsiz
Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye Brothers: A Tale of Two Sons isimli oyun. Oyunun Steam'deki değeri 25 TL. Hediyeyi 24 Şubat 2022 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfasınıaşağıda bulabilirsiniz.
Brothers: A Tale of Two Sons
Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise Cris Tales. Onu da 24 Şubat'tan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz. Epic Games'in bu haftaki hediyesinin görsellerini aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.