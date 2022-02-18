Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu Brothers: A Tale of Two Sons oldu! İşte oyunculara verileceği tarih...

Oyun fiyatlarının cep yaktığı şu dönemde her hafta oyunculara ücretsiz oyunlar dağıtarak oldukça oyuncu dostu bir yaklaşım sergileyen Epic Games'in, bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu. Epic Games Store üyeliği olan kullanıcılar, oldukça sürükleyici, duygusal ve oynayanların aklında iz bırakan bir oyun olan Brothers: A Tale of Two Sons oyununu ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilecekler.

Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.

Brothers: A Tale of Two Sons Ücretsiz

Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye Brothers: A Tale of Two Sons isimli oyun. Oyunun Steam'deki değeri 25 TL. Hediyeyi 24 Şubat 2022 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfasınıaşağıda bulabilirsiniz.

Brothers: A Tale of Two Sons

Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise Cris Tales. Onu da 24 Şubat'tan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz. Epic Games'in bu haftaki hediyesinin görsellerini aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.