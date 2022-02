Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu Brothers: A Tale of Two Sons oldu! İşte oyunculara verileceği tarih...

Oyun fiyatlarının cep yaktığı şu dönemde her hafta oyunculara ücretsiz oyunlar dağıtarak oldukça oyuncu dostu bir yaklaşım sergileyen Epic Games'in, bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu. Epic Games Store üyeliği olan kullanıcılar, oldukça sürükleyici, duygusal ve oynayanların aklında iz bırakan bir oyun olan Brothers: A Tale of Two Sons oyununu ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilecekler.

E Spor Haberleri Yayın Tarihi: 18.02.2022- 16:30