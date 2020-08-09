09 Ağustos 2020, Pazar

DENİZLİSPOR

Denizlispor'da kaleci listesi kabarık

Denizlispor'da kaleci listesi kabarık
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Giriş Tarihi: 09.08.2020

TEKNİK direktör 'yi takımın başına getirmek için geri sayıma geçen Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor bir yandan da kaleci arayışlarını hızlandırdı. Sezon ortasında Polonyalı eldiven Adam Stackhowiak'la yollarını ayırıp lig bitiminde ise 'la vedalaşan yeşil-siyahlıların Ali Şaşal, Erten Ersu ve 'ı listesine aldığı bildirildi. Bir yandan yabancı file bekçileriyle de ilgilenen Denizlispor'un 3 kaleciden birine de imza attırmayı hedeflediği ifade edildi.

Ali Şaşal bu sezon Demir Grup Sivasspor'da sadece 1 Süper Lig maçına çıkarken, 'nda ise 6 maçta kaleyi korudu. Erten ise geçen hafta yaptığı açıklamada Fenerbahçe'ye veda ettiğini duyurmuştu. Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetiştirdiği Erten, bu sezon sarı-lacivertlilerde hiçbir maçta şans alamadı. Tecrübeli kaleci Ufuk ise BtcTurk Yeni Malatyaspor'da 4 kupa müsabakasında şans buldu. Ufuk, Altay, Manisaspor, Galatasaray, Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor'da da oynadı.

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