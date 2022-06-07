Spor Toto 1. Lig'de kalmayı başaran Denizlispor, iç transferde kriz yaşamaya devam ediyor. Elindeki oyuncuları korumaya çalışan Denizli, sözleşmesi biten oyuncularıyla anlaşmaya çalışıyor. Transfer yasağı da bulunan Denizlispor, iç transferde işleri yoluna koymaya çabalıyor. İşte detaylar...

Spor Toto 1'inci Lig'de kongreye gitmeyip yola devam etme kararı alan Altaş Denizlispor'un yönetimini iç transferde zorlu bir süreç bekliyor. Transfer yasağı nedeniyle öncelikle mevcut kadrosunu korumak isteyen yeşil-siyahlılarda; Ömer Şişmanoğlu, Lopes, Darri, Kevin Mayi, Hüseyin, Emre Sağlık ve Bünyamin'in sözleşmeleri sona erdi. Hollanda'ya giden Aissati ise Denizli'ye geri dönmeyeceğini daha önce bildirdi.

Takımın geçen sezonki en golcü ismi olan Süper Lig patentli Ömer Şişmanoğlu'nun adı Pendikspor ve Altınordu gibi birçok kulüple anılıyor. Yine Denizli'nin önemli isimlerinden Özer ve Gökhan'a da talipler olduğu öğrenildi. Denizlispor'da geçen sezon farklı takımlara kiralık olarak giden gençler Kadir Kurt, Emirhan Kaşçıoğlu, Asım Aksungur, Alihan Kalkan, Emre Yıldırım ve Murathan Sütçü ise hazırlık döneminde geri dönerek kadroya katılacak.