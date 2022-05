MESUT BAKKAL: ELDE ETTİĞİMİZ AVANTAJI İYİ KULLANACAĞIZ

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, ligde kalan son 2 maçından en az 3 puan çıkartıp kümede kalmayı garantilemeyi hedefliyor. Teknik direktör Mesut Bakkal, deplasmanda oynayacakları Ümraniyespor maçını kazanan taraf olmak istediklerini söyledi. Mesut Bakkal, ligde kalmayı son haftaya bırakmadan garantilemek istediklerini belirterek, "Çıkış gösteren bir takımımız var. Matematiksel olarak her şey bitmeden ligin ne olacağı belli olmaz. İnşallah bu hafta önümüzdeki Ümraniyespor maçıyla işi bitiririz ve ligde kalma patentini matematiksel olarak alırız. Futbolcular, kulüp, şehir ve benim açımdan zor bir süreçten geçtik ama daha bitmedi. Elde ettiğimiz avantajı iyi kullanacağız" dedi.

"SAHİP ÇIKILMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

"Bu bir süreç. Hemen bir mağlubiyette hemen bir galibiyette her şeyin bittiği veya hallettiğini düşünmek çok yanlış" diyen tecrübeli teknik adam, "O zaman da söyledim. Şimdi inşallah bu önümüzdeki 2 haftayla birlikte kurtaracağız. Hep beraber hem Denizli olarak hem takım olarak hem de ben ve yönetim olarak inşallah bu işi bitireceğiz. Yani ligde kalacağız. Ama bundan sonraki senenin önemli olduğunu söylemek zorundayım. Sahip çıkılmaya ihtiyacımız var. Bu takımın daha iyi yerlere gelmesi için daha farklı şeylerin olması gerekiyor. İnşallah bu kazancımızı önümüzdeki sene artırarak devam ederiz. İnşallah 2 maçla da alacağımız puanla ligde kalmayı garantileriz" diye konuştu.

MUHAMMED GÖNÜLAÇAR: HER MAÇ FİNAL

Ligde her maçlarının final olduğunu ifade eden Muhammed Gönülaçar, "Her hafta final maçı oynuyoruz ve tecrübeli takım olduğumuz için üstesinden geliyoruz. Sezon bizim için 13 maç önce başlasa liderdik diyebilirim. Hocamızın gelişiyle oluşan atmosfer bize enerji verdi. Biz de bunun faydasını ve etkilerini sezon içinde yüksek tempolarla bu duruma geldik. Bundan sonra da bırakmayacağımızı ve ligi en iyi yerde bitireceğimizi düşünüyorum" dedi.

BEKİR TURAÇ BÖKE: GEREKENİ YAPARAK LİGDE KALACAĞIZ

Bekir Turaç Böke ise, "Bizim için zor dönemlerden geçtik. Ama bu dönemlerin üstesinden gelmesini bildik. Çalıştık, birlik olduk ve birbirimize yardım ettik. Şu an kalan son iki maçtan şüphemiz yok. Gerekeni yaparak ligde kalacağız. Sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklinde konuştu.