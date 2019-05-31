31 Mayıs 2019, Cuma

ÇAYKUR RİZESPOR

İsmail Kartal Rizespor’da

İsmail Kartal Rizespor’da
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 31.05.2019

Rizespor, ’un yerine İsmail ’ı getirdi. A Spor’a konuşan Başkan Hasan Kartal, “Soyadımız aynı olsun diye öyle oldu” esprisi yaptı

Rizespor'da 'un ayrılmasıyla teknik direktör arayışları başlamıştı. Başkan Hasan , A Spor'a yaptığı açıklamada İsmail Kartal ile görüştüklerini ve kendisiyle prensipte anlaştıklarını açıkladı. Başkan Kartal, "Soyadımız aynı olsun diye öyle oldu! Daha iyi bir Rizespor göreceksiniz inşallah İsmail Kartal'la. İnşallah geçen sezonki yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz" dedi.

BABA TARAFINDAN RİZELİ

A Spor yayınına katılan Kartal da transfer sürecini anlattı. Ligde 16. haftada A.Gücü'nden ayrılan tecrübeli hoca, " camiası beni çok istedi. Başka takımlar da istedi ama baba tarafından Rizeli olduğum için Rizespor'u tercih ettim" bilgisini verdi. Kartal, Muriç için de "Boşluğunu doldurmak zor. Onun gibi bir futbolcuyu vermek istemiyoruz ama ilerleyen günlerde ne olur bilmiyoruz" açıklamasını yaptı.

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