Trendyol Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.
İşte haftanın maçlarındaki hakemler:
8 MART PAZAR
Çaykur Rizespor – Hesap.com Antalyaspor: (Hakem: Oğuzhan Aksu, Yrd: İbrahim Çağlar Uyarcan, Gökmen Baltacı, Dördüncü: Erdem Mertoğlu)
Gaziantep FK – Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: (Hakem: Ömer Tolga Güldibi, Yrd: Murat Tuğberk Curbay, Osman Gökhan Bilir, Dördüncü: Yusuf Adnan Kendirçiler)
TÜMOSAN Konyaspor – Kasımpaşa: (Hakem: Ümit Öztürk, Yrd: Bahtiyar Birinci, Hüseyin Aylak, Dördüncü: Burak Olcar)
Fenerbahçe – Samsunspor: (Hakem: Oğuzhan Çakır, Yrd: Bilal Gören, Candaş Elbil, Dördüncü: Batuhan Kolak)
9 MART PAZARTESİ
ikas Eyüpspor – Kocaelispor: (Hakem: Gürcan Hasova, Yrd: Murat Ergin Gözütok, Selim Şenöz, Dördüncü: Oğuzhan Gökçen)
Zecorner Kayserispor – Trabzonspor: (Hakem: Cihan Aydın, Yrd: Mehmet Emin Tuğral, Mehmet Kısal, Dördüncü: Ayberk Demirbaş)
Corendon Alanyaspor – Natura Dünyası Gençlerbirliği: (Hakem: Reşat Onur Coşkunses, Yrd: Esat Sancaktar, Mert Bulut, Dördüncü: Hakan Ülker)