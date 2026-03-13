Galatasaray'ın sezon başında Serie A ekiplerinden Udinese'ye kiraladığı İtalyan 10 numara Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan ekibinin yıldız oyuncu için aldığı karar ortaya çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray'ın sezon başında Serie A ekiplerinden Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
2022/23 sezonunun ara transfer döneminde Roma'dan Galatasaray'a satışının gerçekleşmesinin ardından Zaniolo; Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'ya kiralanmış fakat bu takımlarda dikiş tutturmayı başaramamıştı.
Sezon başında Udinese'nin yolunu tutan İtalyan futbolcu, burada sergilediği performans ile teknik direktör Kosta Runjaic'in gözüne girmeyi başardı.
Serie A'da Udinese forması ile bu sezon 24 maça çıkan yetenekli oyuncu, toplamda 5 kez fileleri sarsarken 4 asist kaydetti.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre Runjaic, gelecek sezon için 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görmek istediğini yönetime bildirdi.
Yönetimin ise bu kararı memnuniyetle karşıladığı fakat Zaniolo'yu bir süre daha denedikten sonra kalıcı transferi gerçekleştirmeyi planladığı aktarıldı.
Zaniolo'nun bonservisini almak üzere Udinese'nin önünde iki seçenek olduğu biliniyor.
İtalyan temsilcisi, Zaniolo için 10 milyon euro bonservisi doğrudan ödeyebilir veya oyuncuyu 5 milyon euro ve sonraki satıştan %50 pay karşılığında kadroda tutabilir.