Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı! Bonservisini alacaklar mı?

Galatasaray'ın sezon başında Serie A ekiplerinden Udinese'ye kiraladığı İtalyan 10 numara Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan ekibinin yıldız oyuncu için aldığı karar ortaya çıktı. İşte detaylar...