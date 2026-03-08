Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelede Çaykur Rizespor, Hesap.com Antalyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtaki tek golü, 10. dakikada penaltıdan Qazim Laçi attı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor, ligde üst üste 3 maçını kazanmış oldu ve puanını 30'a yükselterek maç fazlasıyla 8. sırada yer aldı. Hesap.com Antalyaspor'un ise ligdeki galibiyet hasreti 3 maça yükseldi. Akdeniz ekibi, ligde 24 puanla 13. sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor, Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Hesap.com Antalyaspor ise evinde Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Çaykur Rizespor'da Mebude'nin ceza alanı içinde Doğukan Sinik'in müdahalesiyle yerde kalmasının ardından hakem Oğuzhan Aksu, penaltı noktasını gösterdi.

10. dakikada Çaykur Rizespor'un kazandığı penaltı vuruşunda topun başına geçen Laçi, meşin yuvarlağı kaleci Julian'ın sağından filelerle buluşturdu: 1-0

33. dakikada Çaykur Rizespor atağında Mihaila'nın ortasında, kaleci Julian sağına uzanarak topu kornere çeldi.

38. dakikada serbest vuruşu kazanan Antalyaspor'da topun başına geçen Storm'un ortasında, meşin yuvarlak savunmadan geri döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı yeşil-mavili ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

54. dakikada ev sahibi ekibin atağında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Mebude'nin şutunda, kaleci Julian meşin yuvarlağı çeldi.

66. dakikada korner atışı kullanan Karadeniz ekibinde Mihaila'nın sol çaprazdan şutunda, top auta çıktı.

88. dakikada konuk ekibin atağında Boli'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Samet Karakoç'un içeriye gönderdiği top savunmadan geri döndü.

Çaykur Rizespor, karşılaşmayı 1-0 kazandı.