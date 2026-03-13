2 Avrupa devinin Osimhen planı! Galatasaray transferde ne yapacak?
Galatasaray taraftarının sevgilisi Victor Osimhen, Avrupa transfer piyasasının bir numaralı gündem maddesi olmayı sürdürüyor. Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmak isteyen Chelsea ve Real Madrid, operasyon stratejilerini netleştirdi. Sarı-kırmızılı futbolseverleri tedirgin eden bu dev transfer düellosunun perde arkasındaki planlar gün yüzüne çıktı. İşte yıldız oyuncunun geleceğine dair o kritik detaylar...
Galatasaray'ın dünya yıldızı santrforu Victor Osimhen ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Nijeryalı golcü için Avrupa devlerinin yaz transfer döneminde hamle yapması beklenirken takımların teklif edeceği rakamlar ve Osimhen için ısrarcı olma sebepleri gün geçtikçe netlik kazanıyor.
Bu doğrultuda iki takımın, yetenekli 9 numaranın transferi için planları ortaya çıktı. İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin dış basındaki çeşitli kaynaklardan derlediği o haber...
EMERY'NIN CHELSEA'YE ŞARTI OSIMHEN
Premier Lig ekiplerinden Chelsea, sezon sonunda teknik direktör Unai Emery'yi takımın başına geçirmek üzere harekete geçti. Şu anda Aston Villa'yı çalıştıran Emery'nin ise bu görevi kabul etmesi için koştuğu şartlar dikkat çekti.
54 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı, Chelsea'nin başına geçmek için takımdan gönderilmesini istediği oyuncuların listesini verirken kaleci, stoper ve forvet pozisyonlarında iyileştirmeler talep etti. Forvet bölgesine yapılacak takviye için ise bir numaralı adayın Osimhen olduğu aktarıldı.
REAL MADRID TEKLİF HAZIRLIĞINDA
Öte yandan Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda oynanan Galatasaray-Liverpool maçında Nijeryalı golcüyü tribünden izlediği ortaya çıktı. La Liga devi, scoutlar aracılığıyla bir süredir takip ettiği Osimhen için 80 milyon euro'nun üzerinde bir teklif sunmaya hazırlanıyor.
27 yaşındaki santrfor ayrıca Arsenal, Liverpool, Atletico Madrid, Barcelona, PSG, Bayern Münih ve Juventus gibi Avrupa'nın 5 büyük ligini temsil eden üst düzey kulüpler ile anılıyor.
Yaz transfer döneminde Osimhen için görüşme trafiğinin yoğunlaşması bekleniyor. Yıldız oyuncunun olası bir transferinin Avrupa'da büyük ses getireceği ve gittiği ligde dengeleri değiştirebileceği konuşuluyor.
68 MAÇTA 70 GOL KATKISI
Sarı-kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 68 maça çıkan Osimhen, bu karşılaşmalarda 55 kez fileleri sarstı ve 15 kez golü getiren pası kaydetti. Osimhen'in Avrupa sahnesinde sergilediği performans ise dev kulüplerin transferde listesinin üst sıralarına yerleşmesine sebep oldu.
Osimhen, Galatasaray forması ile UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplamda 16 maça çıktı. Yetenekli santrfor, bu karşılaşmalarda toplamda 18 gol katkısı (13 gol/5 asist) sunarak galibiyetlerde belirleyici rol oynadı.
G.SARAY'IN BONSERVİS BEKLENTİSİ
Nijeryalı yıldızın güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösteriliyor. Öte yandan Galatasaray, Avrupa devlerinin arasındaki transfer düellosundan faydalanarak olası bir satıştan elde edeceği geliri 110 milyon euro ile 150 milyon euro arasında tutmak istiyor.